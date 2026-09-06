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Giáo dục

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Quảng Trị rà soát công tác bố trí cán bộ trường học sau sắp xếp do phát sinh khiếu nại

Hoàng Nam

TPO - Sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, một số địa phương ở Quảng Trị bộc lộ bất cập trong lựa chọn, bố trí cán bộ quản lý, thậm chí phát sinh kiến nghị, khiếu nại. UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện, không để lợi ích cục bộ chi phối công tác nhân sự.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 4312/UBND-NC về hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, trong đó đặc biệt lưu ý việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý.

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UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm tra, rà soát lại việc lựa chọn, bố trí cán bộ sau sắp xếp trường lớp. Ảnh minh hoạ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, các địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai phương án sắp xếp trường học và lựa chọn đội ngũ quản lý. Tuy nhiên, tại một số địa phương, quá trình thực hiện chưa thực sự chặt chẽ; việc vận dụng nguyên tắc, tiêu chí và hướng dẫn còn lúng túng, thiếu thống nhất.

Đáng chú ý, một số trường hợp rà soát, đánh giá, lựa chọn và bố trí nhân sự chưa thực hiện đầy đủ các bước, chưa giải trình rõ căn cứ, dẫn đến phát sinh kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện.

Không bố trí nhân sự vì lợi ích cục bộ

Trước thực tế trên, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường rà soát lại phương án sắp xếp cơ sở giáo dục gắn với việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Việc điều động, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ phải bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, tiêu chuẩn và điều kiện; đồng thời căn cứ vị trí việc làm, quy mô, tính chất từng cơ sở giáo dục cũng như năng lực, phẩm chất và uy tín của cán bộ.

UBND tỉnh Quảng Trị đặc biệt yêu cầu không vì lợi ích cục bộ của đơn vị hoặc địa phương mà bố trí nhân sự không phù hợp.

Hồ sơ, quá trình công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ, năng lực chuyên môn, quản lý, phẩm chất đạo đức và uy tín của người được xem xét phải được rà soát kỹ. Việc đánh giá phải thực chất, khách quan, toàn diện, không bình quân, cào bằng và không được lựa chọn nhân sự chỉ dựa trên một tiêu chí hoặc một nguồn thông tin.

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Một phần công văn của UBND tỉnh Quảng Trị.

Trường hợp có nhiều người cùng đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, địa phương phải đánh giá tổng thể, gắn với nhu cầu thực tế của từng trường, từng địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

UBND tỉnh cũng yêu cầu công khai, minh bạch chủ trương, nguyên tắc và quy trình sắp xếp trong phạm vi phù hợp; giải thích rõ tiêu chí, căn cứ cho cán bộ, viên chức và người lao động chịu tác động.

Khi phát sinh kiến nghị, phản ánh về bố trí nhân sự, chính quyền địa phương phải tổ chức rà soát, đối thoại, giải thích và giải quyết đúng thẩm quyền, không để vụ việc kéo dài.

Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch và việc tuân thủ quy định trong phương án sắp xếp tổ chức, nhân sự; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, thiếu chặt chẽ hoặc phát sinh khiếu nại, khiếu kiện do thực hiện không đúng quy định, quy trình.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện.

Hoàng Nam
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