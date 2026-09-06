Đón những ‘luồng gió’ mới trong giáo dục

TPO - Năm học mới 2026 – 2027 bắt đầu với những chính sách mới tác động trực tiếp tới người học.

Nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh

Thành phố Hà Nội đã quyết định tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026 - 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đoàn Bắc

Theo đó, mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày (tăng 10.000 đồng/ngày/học sinh) đối với 6 nhóm học sinh tiểu học gồm: Học sinh đang cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; học sinh đang cư trú tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh là người khuyết tật; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh.

Đối với học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày (tăng 8.000 đồng/học sinh/ngày so với năm học 2025 – 2026).

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (bảo đảm mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ từ năm học 2026 - 2027 (theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học theo quy định, không quá 9 tháng/năm học). Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thông qua cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Đây là chính sách an sinh xã hội có phạm vi tác động rất lớn, dự kiến liên quan đến trên 650.000 học sinh tiểu học, với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 18.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2031.

AI đi vào chương trình đào tạo

Liên quan đến việc đào tạo, Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Sau khi thí điểm trong năm học 2025 - 2026, từ năm học 2026 - 2027, nội dung giáo dục AI được triển khai theo khung mới. Đây là bước chuyển đáng chú ý.

Theo đó, AI không còn chỉ là câu chuyện về một công cụ công nghệ mà đã trở thành một nội dung mà nhà trường phải chủ động trang bị cho học sinh.

Nhưng chính điều này cũng đặt ra một nghịch lí. Học sinh cần được học về AI trong khi nhiều giáo viên vẫn đang phải thích ứng với công nghệ. Thực tế, một số cơ sở đào tạo giáo viên đã bắt đầu triển khai bồi dưỡng AI cho giáo viên. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, đã thực hiện bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên của một số địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội...

Để AI thực sự đi vào giáo dục, việc tập huấn sử dụng một vài công cụ là chưa đủ. Giáo viên phải hiểu AI để biết khi nào nên sử dụng, sử dụng ở mức nào và làm thế nào để kiểm soát những rủi ro do AI tạo ra. Bởi một trong những thách thức lớn nhất là đánh giá năng lực thật của người học. AI vì vậy đang buộc giáo dục phải trả lời lại câu hỏi: nhà trường cần dạy gì và đánh giá điều gì?

Thêm chính sách hỗ trợ cho sinh viên

Từ năm học 2025 - 2026, chính sách miễn học phí đối với học sinh công lập được triển khai. Năm nay, Chính phủ ban hành Nghị định 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, cùng các nội dung liên quan.

Nghị định 179 quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (STEM) chính thức có hiệu lực từ năm học 2026 – 2027. Đối với đại học, mức hỗ trợ dao động từ 3,7 triệu đồng/tháng/sinh viên đến 5,5 triệu đồng/tháng/sinh viên tùy theo ngành/chương trình đào tạo. Đối với đào tạo thạc sĩ, mức hỗ trợ dao động từ 5,5 triệu đồng/tháng/học viên đến 7,4 triệu đồng/tháng/học viên. Trình độ đào tạo tiến sĩ dao động từ 7,4 – 8,4 triệu đồng/tháng/nghiên cứu sinh.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, phần lớn các ngành đào tạo của nhà trường thuộc nhóm này nên số sinh viên có cơ hội tiếp cận chính sách khá lớn.

Theo thống kê sơ bộ tại thời điểm nhập học, trên 50% sinh viên Trường Đại học Công nghệ thuộc diện được xem xét nhận học bổng. Với 4.100 sinh viên đã thực hiện nhập học trực tuyến, số sinh viên có cơ hội hưởng chính sách có thể lên tới hơn 2.000 em.

Theo GS.TS Chử Đức Trình, học bổng được chia thành ba mức và cấp theo tháng theo quy định của Chính phủ. Ngoài chính sách của Nhà nước, nhà trường cũng có các chương trình học bổng riêng dành cho sinh viên thủ khoa, sinh viên có thành tích tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, tổ chức và các quỹ học bổng để mở rộng cơ hội hỗ trợ người học.

Cung ứng đầy đủ SGK cho 108 trường nội trú biên giới

Anh Nguyễn Xuân Mạnh (Hà Nội) cho hay, con anh thiếu cuốn sách Lịch sử - Địa lí lớp 9. Sau khi qua một số nhà sách trên địa bàn thành phố, anh đã tìm được sách cho con.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị xuất bản, phát hành bộ SGK duy nhất năm nay thông tin, tính đến ngày 3/9, đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập (SBT), sách tham khảo. Trong đó, số lượng SGK cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và số lượng đặt hàng tới hơn 150%.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên (người đứng ngoài cùng bên phải) tặng sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tới các trường tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp

Tất cả các trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo đều đã nhận đủ SGK, SBT theo nhu cầu.

Đối với 108 trường nội trú liên cấp biên giới, nhà xuất bản đã cung ứng đủ SGK. Một số ít trường tiếp nhận SGK vào ngày 3/9 do cơ sở vật chất đang hoàn thiện và giáo viên nghỉ lễ 2/9.

Một số trường dân tộc nội trú liên cấp chưa thực hiện xong việc mua SGK theo diện chính sách ưu tiên, nhà xuất bản đã chỉ đạo công ty phát hành linh hoạt, chủ động cung ứng kịp thời tới các trường để học sinh có SGK trước ngày khai giảng. Nhiều trường đặc biệt khó khăn được nhà xuất bản tặng toàn bộ SGK...

Từ ngày 1 - 6/9, nhà xuất bản tiếp tục cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản SGK, tập trung phục vụ các trường đăng kí/đặt muộn và bổ sung cho các đầu sách còn thiếu cục bộ.

Hệ thống bán lẻ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9, đảm bảo đầy đủ SGK bán theo bộ hoặc bán lẻ để phục vụ phụ huynh, học sinh.

Trong dịp khai giảng, nhà xuất bản đã gửi tặng các trường học tại một số tỉnh, thành phố như: Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Hồ Chí Minh với tổng số bản sách khoảng hơn 60 nghìn bản sách, trị giá khoảng gần 1,7 tỉ đồng.

Trong tháng 9, NXBGDVN tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản SGK, SBT để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng khắc phục thiên tai, bão lũ.