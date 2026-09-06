Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại TH School: Một thập kỷ 'Không ngừng vươn xa'

Ngày 5/9, Hệ thống trường TH School long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại cơ sở Chùa Bộc, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một thập kỷ “Không ngừng vươn xa”.

Lễ khai giảng tại trường TH School cơ sở Chùa Bộc sáng 5/9

Lễ Khai giảng vinh dự chào đón Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Hệ thống trường TH School, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH và đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, cùng đại diện Viện Chiến lược và Chính sách thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chính quyền địa phương, và đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh TH School.

Một thập kỷ phát triển - kiến tạo hành trình mới

Từ những ngày đầu thành lập, TH School kiên định với tầm nhìn xây dựng một môi trường giáo dục bằng “trái tim và tấm lòng người mẹ”, kết hợp nền giáo dục tiên tiến của thế giới với tinh hoa Việt Nam học. Sau một thập kỷ, TH School đã trở thành một môi trường giáo dục quốc tế khi học sinh và giáo viên đến từ hơn 40 quốc gia, cùng học tập, sẻ chia và trưởng thành.

Trên hành trình phát triển, TH School theo đuổi mô hình giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển tri thức, thể chất, cảm xúc và nhân cách, để mỗi học sinh có nền tảng vững vàng, tư duy rộng mở và bản lĩnh hội nhập.

Các thế hệ TH School trong hành trình 10 năm kiến tạo môi trường giáo dục quốc tế, nơi tri thức, trải nghiệm và những giá trị nhân văn cùng được nuôi dưỡng

Dấu ấn của 10 năm kiến tạo được thể hiện qua những thành quả học tập và trải nghiệm đa dạng của học sinh. Thầy và trò TH School đã đạt hàng trăm giải thưởng tại các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực như toán học, tin học, khoa học, mỹ thuật, thể thao, âm nhạc, phim ảnh, tranh biện…

Đặc biệt, thành quả của 10 năm đầu thành lập được thể hiện rõ nét ở định hướng của học sinh sau khi tốt nghiệp TH School. Các em đã chinh phục hơn 150 trường đại học uy tín tại 17 quốc gia trên thế giới. Riêng năm học 2025 - 2026, 100% học sinh TH School trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài nước, trong đó hơn 50% giành được các suất học bổng.

Nhìn lại những năm tháng trưởng thành dưới mái trường TH School, Thái Minh Anh - học sinh lớp 12 chia sẻ: “Thành tựu lớn nhất mà TH School xây dựng không thể được đong đếm bằng những chiếc cúp hay giải thưởng, mà chính là một cộng đồng được vun đắp bằng lòng tử tế, sự đa dạng và khát vọng không ngừng vươn xa.”

Hoàn thiện mô hình với cơ hội học tập rộng mở

Một điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển của TH School là không ngừng đổi mới, hoàn thiện mô hình giáo dục để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh và gia đình.

Mô hình 80/20 kết hợp các chương trình đào tạo được công nhận trên toàn cầu với chương trình giáo dục Việt Nam, trong đó 80% thời lượng được giảng dạy bằng tiếng Anh và 20% chương trình Việt Nam được giảng dạy bằng tiếng Việt, giúp học sinh tiếp cận tri thức quốc tế đồng thời duy trì sự gắn kết với ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tại Hòa Lạc, mô hình học tập nội trú chuẩn quốc tế mang đến không gian học tập và sinh hoạt tiện nghi, hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để học sinh rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tự tin trong cuộc sống.

Trong khi đó, TH School Vinh đưa chương trình Cambridge đến gần hơn với học sinh địa phương, hiện thực hóa tinh thần “ăn cơm nhà, học gần nhà, lấy bằng quốc tế”, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiên tiến cho học sinh tại miền Trung.

Học sinh TH School học cùng giáo viên nước ngoài

Tiếp nối định hướng mở rộng cơ hội học tập, TH School hiện triển khai 4 chương trình học bổng dành cho học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế, với giá trị lên tới 70%, gồm Học bổng Ươm mầm tương lai, Học bổng Vì hạnh phúc đích thực, Học bổng Văn hóa Việt Nam và Học bổng Ngoại giao.

Lễ khai giảng đa văn hóa, đậm đà bản sắc Việt

Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027 diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc, với những khoảnh khắc thể hiện rõ tinh thần hội nhập quốc tế kết hợp với niềm tự hào bản sắc dân tộc.

Lễ diễu hành cờ của các quốc gia đại diện cho cộng đồng TH School tôn vinh một môi trường giáo dục đa văn hóa, nơi học sinh đến từ nhiều quốc gia cùng học tập và tôn trọng sự khác biệt.

Trong khi đó, nghi lễ rung chuông truyền thống chào đón học sinh mới đã mở đầu hành trình học tập, khám phá và trưởng thành của các em tại TH School.

Lễ diễu hành cờ của các quốc gia đại diện cho cộng đồng TH School là một trong những nội dung ý nghĩa nhất của Lễ khai giảng

Đặc biệt, màn trình diễn “Made in Vietnam” do chính học sinh TH School thể hiện với các nhạc cụ dân tộc như trống, đàn tranh, đàn T’rưng đã mang đến âm hưởng hào hùng, khơi dậy niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Tiết mục cũng thể hiện rõ tinh thần giáo dục mà Thầy Tom Pado - Tổng Hiệu trưởng Hệ thống trường TH School nhấn mạnh: “TH School đã tạo dựng một môi trường giáo dục quốc tế rộng mở, và vẫn luôn gắn kết sâu sắc với ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập TH School khẳng định ngoài kiến thức, TH School mong muốn trao cho các em nhiều hơn: đó là tư duy rộng mở để khám phá thế giới, lòng nhân văn để biết yêu thương và sẻ chia, cùng niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn.

“Tôi mong những giá trị ấy sẽ trở thành hành trang theo các em trên mỗi chặng đường phía trước. Hãy tự tin đi xa, mạnh dạn theo đuổi ước mơ và trở thành những công dân toàn cầu đích thực; nhưng dù ở bất cứ phương trời nào, hãy luôn mang theo tình yêu quê hương và khát vọng tạo nên những giá trị tốt đẹp.” - Nhà sáng lập TH School nhấn mạnh.

Không khí vui tươi, háo hức của các em học sinh tại Lễ khai giảng

Bước vào năm học 2026-2027, TH School tiếp tục kiện toàn môi trường giáo dục tiên tiến, để học sinh được lớn lên trong hạnh phúc, phát triển toàn diện và nuôi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh để sẵn sàng tiến bước trong tương lai

“Mười năm đầu tiên là hành trình đặt nền móng. Với tinh thần “Không ngừng vươn xa”, TH School sẽ nỗ lực đổi mới và hoàn thiện - đặt ra những chuẩn mực cao hơn, hướng tới những mục tiêu rộng lớn hơn, góp phần dựng xây nguồn nhân lực vàng chuẩn quốc tế vì một Việt Nam hùng cường”, đại diện nhà trường cho biết.