Hải Phòng ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa

TPO - UBND xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng) vừa ra mắt mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa" tại phân hiệu 1 Trường tiểu học Núi Đối, giai đoạn 2026-2030.

Mô hình được thực hiện nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Đồng thời, phát huy vai trò của nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn vững vàng.

Cô và trò phân hiệu 1 Trường tiểu học Núi Đối biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi ra mắt mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa". Ảnh: Việt Cường

Ông Lưu Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy cho biết, mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây phân hiệu 1 Trường tiểu học Núi Đối đảm bảo cơ sở vật chất đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu theo từng cấp học. Hướng tới tiệm cận các chuẩn quốc tế.

Có đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý và đồng bộ về cơ cấu đội ngũ, đạt chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, hội nhập và phát triển.

Học sinh được phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, sống tích cực, trách nhiệm, sáng tạo; biết tự học, hợp tác, thích ứng hội nhập, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Học sinh Trường tiểu học Núi Đối dự lễ ra mắt mô hình "trường học xã hội chủ nghĩa".

Đồng thời, phát huy năng lực tự học, tư duy sáng tạo và các phẩm chất cá nhân. Môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, công bằng, tôn trọng sự khác biệt; phát huy năng lực cá nhân, tinh thần hợp tác, sáng tạo và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của người học trong bối cảnh hội nhập.

Ông Lưu Văn Thụy đề nghị Ban giám hiệu nhà trường và các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng mô hình phải có nội dung, tiêu chí, sản phẩm cụ thể và kết quả có thể đánh giá được.