Huế thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản bằng các chương trình cụ thể

TPO - Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026 tập trung tìm kiếm các chương trình hợp tác cụ thể trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và đầu tư, hướng tới đưa quan hệ Huế - Nhật Bản từ kết nối sang hành động thực chất.

Chiều 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, UBND TP. Huế tổ chức Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho rằng, hợp tác địa phương đang trở thành động lực quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Trong đó, Huế là một trong những địa phương tiêu biểu nhờ nền tảng hợp tác được xây dựng nhiều năm qua.

Theo Thứ trưởng, với lợi thế về di sản, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, giáo dục và y tế, Huế có nhiều điều kiện để thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản trong các lĩnh vực du lịch, logistics, kinh tế xanh và kinh tế số.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu chào mừng.

Để đưa hợp tác đi vào chiều sâu, ông Lê Anh Tuấn đề xuất tập trung vào bốn lĩnh vực gồm khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; y tế và phát triển nguồn nhân lực y tế; bảo tồn, phát huy giá trị di sản; kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng của thành phố trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Nhiều chương trình hợp tác về ODA, môi trường, bảo tồn di sản, giáo dục, y tế, du lịch và giao lưu văn hóa đã tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Trí Thanh, Huế xác định di sản và văn hóa là nền tảng phát triển, đồng thời lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị thông minh, số hóa di sản, y tế và giáo dục.

Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026 tập trung tìm kiếm các chương trình hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những nhu cầu hợp tác cụ thể trong khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, đào tạo nhân lực và đầu tư. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của Huế, phát triển du lịch ẩm thực, đào tạo tiếng Nhật và kết nối các đường bay giữa Huế với Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp để mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh mục tiêu của thành phố là đưa quan hệ Huế - Nhật Bản từ tiềm năng thành kết quả cụ thể, từ kết nối sang các chương trình và dự án hợp tác thực chất, bền vững.