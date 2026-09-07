Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 - 9/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận cũng như truyền thông Nga.

Kênh thông tin chính thức của Văn phòng Tổng thống Nga đã đăng lịch trình hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Hãng thông tấn TASS thông tin về chuyến thăm và cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Điện Kremlin nhấn mạnh, cuộc gặp tập trung đánh giá toàn diện mối quan hệ hợp tác chiến lược, đồng thời định hướng cho các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật, giao lưu nhân văn cùng an ninh - quốc phòng.

Tập trung khai thác sâu về tiềm năng hợp tác kinh tế, hãng thông tấn TASS cùng các chuyên gia nghiên cứu chính trị tại Mátxcơva đánh giá chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm tính tin cậy chính trị. Theo TASS, ngoài các trụ cột truyền thống như năng lượng, dầu khí và an ninh quốc phòng, chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội đầu tư thế hệ mới trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ cao và kết nối thương mại.

Dẫn nhận định từ các quan chức chính phủ Nga, hãng tin RIA Novosti nêu bật quan điểm cho rằng quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga mang tính chiến lược dài hạn, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau và không bị tác động bởi những biến động địa chính trị trên thế giới.

Tờ báo Komsomolskaya Pravda và báo điện tử Vesti thông tin về chương trình làm việc bao gồm việc trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Dự kiến sau cuộc gặp, hai bên sẽ thông qua và ký kết văn kiện song phương quan trọng.

Thông tin đậm nét về chuyến thăm trên truyền thông nhà nước Nga khẳng định vị thế của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mátxcơva, đồng thời cho thấy kỳ vọng lớn về những bước phát triển mới trong tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Hướng hợp tác mới

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, Nga coi chuyến thăm Nga lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước”, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko nói.



Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực và phương diện, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất. Đại diện hai nước cũng tích cực tiếp xúc bên lề các sự kiện đa phương. Tôi tin tưởng rằng điều này góp phần thiết lập một cơ chế đối thoại hữu ích và hiệu quả giữa các quan chức cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

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Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại tính theo giá trị tăng 6%, còn trong 6 tháng đầu năm nay tăng 14%. Lãnh đạo hai nước đã đề ra mục tiêu nâng chỉ số này lên 15 tỷ USD trong trung hạn. Chúng tôi dự định kiên trì tiến tới mục tiêu đó.

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