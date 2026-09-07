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Công an Thái Nguyên tiếp sức 40 'con đỡ đầu' bước vào năm học mới

Thanh Hiếu

TPO - Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chăm lo 40 "con đỡ đầu" với tổng kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng dịp đầu năm học.

Năm học 2026-2027, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí, tiếp thêm động lực cho các “con đỡ đầu” có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các đơn vị Công an trong tỉnh đã nhận chăm lo 40 con đỡ đầu, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng dịp đầu năm học.

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Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đến thăm, cùng các con đỡ đầu chuẩn bị năm học mới

Các đơn vị đã đến thăm, động viên, trao kinh phí, sách vở và đồ dùng học tập cho các em. Trong đó, Hội Phụ nữ Phòng An ninh kinh tế trao quà cho em Nguyễn Phương Thảo, mồ côi bố; Phòng Cảnh sát giao thông hỗ trợ hai em Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Như Quỳnh, mồ côi cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động trao quà cho 3 con đỡ đầu và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Phấn Mễ 2 (xã Phú Phương).

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Phòng Cảnh sát giao thông hỗ trợ các con đỡ đầu

Tại cơ sở, Hội Phụ nữ Công an các xã, phường như: Yên Thịnh, Thanh Mai, Yên Bình, Phú Lương, Phong Quang, Vô Tranh, Bắc Kạn, Quyết Thắng, Đức Xuân, Đồng Phúc... cũng trực tiếp đến nhà thăm hỏi, tặng quà và đồng hành cùng các em trong học tập. Một số đơn vị còn nhận các em làm “con nuôi Công an xã”, thường xuyên quan tâm, chăm sóc.

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Công an tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 40 “con đỡ đầu” bước vào năm học mới

Đặc biệt, năm nay, chương trình đón niềm vui khi con của liệt sĩ Phan Văn Thành - một trong những “con đỡ đầu” - trúng tuyển và nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân. Trong ngày khai giảng, các mẹ đỡ đầu đã đến thăm, chúc mừng và động viên em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần tạo điểm tựa tinh thần để các em thêm tự tin, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thanh Hiếu
#Công an Thái Nguyên #Con đỡ đầu #Học sinh khó khăn #Chương trình Mẹ đỡ đầu #Hỗ trợ học tập #Động viên trẻ em

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