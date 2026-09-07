Bắt ổ nhóm chuyên lừa phụ nữ Việt có điều kiện

TPO - Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nhóm này sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả rồi tìm kiếm, tiếp cận, kết bạn với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế để lừa nạp tiền vào website đánh bạc và chiếm đoạt.

Ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), liên quan đường dây “lừa đảo” xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Trong số 44 đối tượng, Lê Phước Đệ (SN 2008, ở Tây Ninh), Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, ở TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Từ Đạt Huy (SN 1993, quê TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hải Phòng đã phát hiện ổ nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản chính người Việt Nam. Ổ nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHP

Sau khi bị các cơ quan chức năng Campuchia truy quét, các đối tượng di chuyển qua nhiều quốc gia. Khi đến Lào, các đối tượng thuê vườn của người dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng để tiếp tục vận hành hoạt động lừa đảo.

Công an Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng nước Lào tiến hành xác minh, xây dựng phương án tiếp cận, bắt giữ.

Ngày 7/6, cảnh sát đã tổ chức bắt quả tang 57 đối tượng tại khu DonMoon, tỉnh Bokeo (Lào). Trong đó, có 5 đối tượng người Trung Quốc, 7 đối tượng người Myanmar và 45 đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ít ngày sau, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận nhóm đối tượng tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên) để di lý về địa phương, phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng người Trung Quốc quản lý, điều hành đường dây lừa đảo.

Trong số các đối tượng người Việt Nam, Lý Thị Thúy (SN 2002, quê Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (SN 1989, quê Hải Phòng) có nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng lao động trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ tháng 3-6/2026, hàng chục đối tượng người Việt được các đối tượng tuyển dụng thông qua mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Telegram) dưới hình thức làm việc tại casino, game, lễ tân, phục vụ, kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Các đối tượng hướng dẫn người Việt di chuyển, xuất cảnh đến làm việc tại khu DonMoon (tỉnh Bokeo, Lào).

Đối tượng Hà Thị Thùy (SN 2001, quê Phú Thọ) có nhiệm vụ cài đặt điện thoại, đăng nhập tài khoản mạng xã hội (Viber, Whatsapp, Telegram) do các đối tượng cầm đầu thiết lập và đăng ký trước đó rồi phát cho nhân viên sử dụng để lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn và Trần Thanh Sang tại cơ quan điều tra.

Lừa phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế

Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể, bố trí quản lý, bộ phận kỹ thuật, điều hành các hoạt động lừa đảo và nấu ăn, hậu cần cho cả ổ nhóm.

Nhân viên khi tham gia làm việc đều được công ty cấp kịch bản, máy tính, iPhone, các tài khoản mạng xã hội cùng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả tiếp cận khách hàng.

Từ dữ liệu data khách hàng là số điện thoại của công dân Việt Nam, các đối tượng tìm kiếm, tiếp cận rồi kết bạn làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng giới thiệu website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip và đưa ra các thông tin gian dối như: hệ thống có lỗi IP, lỗi thuật toán, lỗ hổng cá cược để nhờ bị hại chơi hộ và hưởng tiền chênh lệch.

Đối tượng Từ Đạt Huy tại cơ quan công an.

Ban đầu, chúng cài đặt hệ thống để bị hại thắng và rút được một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ bị hại nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng mà chúng quản lý để quy đổi thành điểm trên hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Khi bị hại muốn rút tiền, các đối tượng sẽ đưa ra các lý do như: lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua gói khuyến mại để yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền.

Toàn bộ số tiền các bị hại chuyển đều vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc quản lý, cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, từ 1/4-7/6, các đối tượng đã dụ dỗ, lừa các bị hại nạp từ vài triệu đến hàng triệu đồng. Tổ chức sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cảnh sát bước đầu xác định số tiền các bị hại đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.