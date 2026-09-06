Thấy công an đến, hai người trong nhà vội bỏ chạy

TPO - Công an đến nhà mời xét nghiệm ma túy, hai người bất ngờ bỏ chạy; kết quả kiểm tra sau đó khiến một người bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 6/9, Công an xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Hoàng Nhân (SN 2001, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Chí Hiền và Nguyễn Trọng Hậu. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 25/8, Công an xã Tân Thạnh đến nhà Nhân để mời người này xét nghiệm chất ma túy. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, Nhân cùng Huỳnh Tấn Tài (SN 2005, ngụ ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh) đang ở trong nhà.

Phát hiện công an, cả hai bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại. Qua xét nghiệm, Nhân và Tài đều cho kết quả dương tính với Methamphetamine. Sau đó, Công an xã Tân Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nhân. Riêng Tài được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện theo quy định.

Trước đó, trong tháng 8, Công an xã Tân Thạnh cũng đã khởi tố hai vụ án, khởi tố ba bị can liên quan đến ma túy.

Cụ thể, Võ Vũ Luân (SN 2004, ngụ ấp Tân Hòa) bị khởi tố để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 24/5 tại ấp Tân Hòa.

Đối tượng Võ Vũ Luân. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án xảy ra ngày 9/7 tại ấp Tân Bình, Công an xã Tân Thạnh khởi tố Bùi Chí Hiền và Nguyễn Trọng Hậu (cùng SN 2004, ngụ xã Tân Thạnh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Tân Thạnh cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn.