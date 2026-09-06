Đối tượng người Thái Lan lĩnh án chung thân vì vận chuyển Cocaine vào Việt Nam

TPO - Được người phụ nữ là thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam, gã đàn ông quốc tịch Thái Lan khi vừa đặt chân xuống sân bay đã bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ, cùng tang vật vụ án là 3.562 gram ma túy Cocaine.

Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Yuwasut Prasatporn (SN 1980, quốc tịch Thái Lan) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chiều 15/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cửa khẩu Hàng không quốc tế Nội Bài, Hải quan, kiểm tra hành lý xách tay đối với Yuwasut Prasatporn, tại điểm soi chiếu số 2 khu kiểm tra hải quan nhập cảnh, ga quốc tế T2.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của Yuwasut Prasatporn có 1 túi nilon màu đỏ chứa 7 hộp nhựa, bên trong có kẹo và một số viên nén. Yuwasut Prasatporn thừa nhận đó là ma túy. Kết quả giám định cho thấy những viên nén là ma túy Cocaine, tổng trọng lượng hơn 3.561 gram.

Bị cáo Yuwasut Prasatporn.

Tại Cơ quan điều tra, Yuwasut Prasatporn khai là nhân viên bán hàng trong trung tâm mua sắm tại Thái Lan. Năm 2024, anh ta quen một người phụ nữ không rõ lai lịch và thường xuyên nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp với tên tài khoản là “JACK”.

Ngày 2/3/2026, người phụ nữ này nhờ Yuwasut Prasatporn vận chuyển ma túy với tiền công là 30.000 bath Thái. Số tiền này Yuwasut Prasatporn sẽ nhận được khi hoàn thành công việc, trở về Thái Lan.

Người phụ nữ thuê vận chuyển hàng cấm mua vé máy bay cho Yuwasut Prasatporn sang Việt Nam. Theo hướng dẫn, ngày 15/3/2026, Yuwasut Prasatporn sẽ nhận 1 túi nilon chứa ma túy tại sân bay của Thái Lan từ một người lạ mặt để vận chuyển sang Việt Nam.

Bị cáo làm theo thỏa thuận với người phụ nữ lạ mặt, khi vừa đặt chân tới Sân bay quốc tế Nội Bài thì bị cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình điều tra và giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng đã lần tìm dấu vết người phụ nữ ở Thái Lan theo lời khai của Yuwasut Prasatporn nhưng không thu được kết quả.