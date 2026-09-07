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Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo hôm nay (7/9) và ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nhẹ, ít mưa, trước khi đón đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa dông rải rác vào các ngày 9-10/9. Khu vực miền Trung và Nam Bộ, Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ gồm Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai hôm nay nắng gián đoạn, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

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Miền Bắc có thể đón không khí lạnh yếu vào giữa tuần, ngày 9-10/9.

Dự báo ngày mai (8/9), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm nay. Trong hai ngày 9-10/9, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển mát.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm, khu vực Quảng Trị và Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ hôm nay có ít mưa, nắng nhẹ, riêng Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Nguyễn Hoài
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