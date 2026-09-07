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Thế giới

Đặc phái viên Mỹ lạc quan về tiến trình hòa bình ở Nga, Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bày tỏ sự lạc quan về những nỗ lực mới của Washington nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine sau các cuộc đàm phán ở cả Mátxcơva và Kiev, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp ngoại giao.

Hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 6/9, một ngày sau khi có cuộc thảo luận kéo dài hơn ba giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Chuyến đi này đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của các đặc phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev của Ukraine trong khuôn khổ nỗ lực hòa bình của Washington.

Trả lời báo giới từ Kiev, đặc phái viên Witkoff cho biết ông cảm thấy “lạc quan” về các cuộc thảo luận ở cả hai nước, và Washington hy vọng ngoại giao có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột. Ông cũng gợi ý rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa cả ba bên có thể sớm diễn ra, đề cập đến "một cuộc họp ba bên mà chúng tôi hy vọng sẽ sớm được công bố".

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Lãnh đạo Ukraine gặp các đặc phái viên Mỹ ngày 6/9. (Ảnh: Pravda)

Theo một nguồn tin của Axios, trong cuộc thảo luận tại Kiev, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến công tác chuẩn bị của Ukraine nhằm tiếp tục các hoạt động quân sự qua mùa đông, trong khi ông Kushner và ông Witkoff nhấn mạnh mong muốn đạt được bước đột phá trước thời điểm đó.

Một quan chức Nhà Trắng cũng chia sẻ với Axios, rằng các cuộc thảo luận tại Mátxcơva rất thực chất, đồng thời cho biết hai bên đã bàn bạc về kế hoạch cho các bước tiếp theo, dự kiến ​​sẽ được công bố trong những tuần tới.

Nhiều ý tưởng mới

Trả lời báo giới sau các cuộc đàm phán với đặc phái viên Mỹ và đại diện các đối tác châu Âu của Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các bên đã đưa ra “những ý tưởng thực sự mới”.

“Chúng tôi đã gặp gỡ, và tôi nghĩ rằng trong những tuần tới, chúng tôi - Ukraine, Mỹ và châu Âu - sẽ có cơ hội thảo luận về một số chi tiết cụ thể mà hiện tại chúng tôi chưa muốn công khai”, lãnh đạo Ukraine chia sẻ. “Chúng tôi mong muốn có kết quả, có những bước tiến cụ thể. Đã có những ý tưởng mới, chúng tôi đã thảo luận về nó”.

Ông Zelensky nhấn mạnh, cần phân tích những ý tưởng này để "hiểu rõ các chi tiết, những bước đi có thể thực hiện, cũng như liệu điều đó có giúp chúng ta tiến gần hơn đến hòa bình hay không".

Tổng thống Ukraine cho biết, ba cuộc thảo luận đã diễn ra vào ngày 6/9. Tất cả đều mang tính "thực chất cao", tập trung vào các phương án khả thi để chấm dứt chiến tranh cũng như các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn cho Ukraine.

Giới lãnh đạo Ukraine, các đặc phái viên Mỹ cũng các cố vấn an ninh quốc gia của Pháp, Anh và Đức đã nhất trí trong các cuộc thảo luận tại Kiev về việc sẽ gặp lại theo cùng hình thức này trong thời gian tới.

Minh Hạnh
RT, Pravda
#Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff #đàm phán hòa bình #Nga #Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

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