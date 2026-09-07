[Clip] Nhóm nam nữ đánh nhau giữa đường gây náo loạn

TPO - Nhóm người gồm cả nam và nữ xảy ra xô xát trên đường Bình Long, TPHCM. Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông lấy vật nhọn nghi là dao hoặc kéo để uy hiếp và tấn công đối phương nhưng được người đi cùng ngăn lại.

Clip vụ việc.

Ngày 6/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một nhóm người xô xát, gây náo loạn tại khu vực đường Bình Long, đoạn giáp ranh giữa phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh, TPHCM.

Theo hình ảnh trong clip, nhóm người gồm cả nam và nữ lớn tiếng tranh cãi, giằng co giữa đường. Trong lúc xô xát, một người đàn ông mặc áo xanh bị ngã xuống đường và tiếp tục bị những người còn lại tấn công.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân xung quanh và người đi đường chạy đến can ngăn. Sau khi nhóm người được tách ra, một người đàn ông bất ngờ lấy từ trong người vật nhọn, nghi là dao hoặc kéo và lao về phía người đàn ông mặc áo xanh.

Hình ảnh các đối tượng xô xát giữa đường được ghi lại trong clip.

Người phụ nữ đi cùng đã kịp thời giữ tay và kéo người này lùi lại, ngăn sự việc tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo một số nhân chứng, nhóm người liên quan đi trên hai xe máy. Khu vực xảy ra vụ việc là một giao lộ trên đường Bình Long, nơi các phương tiện thường xảy ra va quẹt. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát chưa được cơ quan chức năng công bố.

Sau khi gây náo loạn, nhóm người lên xe rời khỏi hiện trường. Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Công an phường Phú Thạnh và Công an phường Bình Trị Đông đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc để nắm tình hình, xác minh danh tính những người liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.