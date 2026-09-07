Năm học mới, phụ huynh và học sinh cần làm gì để đến trường an toàn, không ùn tắc?

TPO - Năm học mới bắt đầu, lưu lượng phương tiện tại khu vực cổng trường tăng cao vào giờ cao điểm. Để bảo đảm an toàn cho học sinh và tránh ùn tắc, phụ huynh cần chủ động thời gian đưa đón, dừng đỗ đúng quy định, trong khi học sinh phải nghiêm túc chấp hành các quy tắc an toàn giao thông.

Phụ huynh học sinh dừng đỗ phương tiện ngoài cổng trường vào ngày khai giảng. Ảnh: Phùng Linh.

Chủ động thời gian, không dừng đỗ lâu trước cổng trường

Hằng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng và tan tầm buổi chiều tăng cao. Đặc biệt, hôm nay là ngày đầu học sinh đến trường năm học mới, tại các khu vực trước cổng trường thường tập trung đông phụ huynh và học sinh. Chỉ cần một số phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, quay đầu hoặc đi ngược chiều cũng có thể gây ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Phụ huynh nên chủ động đưa con đến trường sớm hơn, tránh tập trung cùng một thời điểm. Khi đưa đón học sinh, cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhà trường và bảo vệ; dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không dừng giữa lòng đường hoặc đỗ xe trước cổng trường trong thời gian dài.

Phụ huynh cũng cần nhanh chóng di chuyển sau khi đón, trả học sinh, không tụ tập, chờ đợi hoặc quay đầu xe tùy tiện tại khu vực đông phương tiện. Việc hình thành thói quen đưa, đón học sinh văn minh sẽ góp phần giảm đáng kể áp lực giao thông trước cổng trường.

Theo Công an TP Hà Nội, một trong những nguy cơ mất an toàn giao thông là tình trạng học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các phương tiện không phù hợp với độ tuổi.

Do đó, phụ huynh cần tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Bên cạnh việc xử lý học sinh vi phạm, lực lượng CSGT sẽ xác minh trách nhiệm của chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Học sinh khi tham gia giao thông cần đi đúng phần đường, làn đường; không dàn hàng ngang, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều, không chở quá số người quy định và không tự ý thay đổi kết cấu, độ chế phương tiện.

Đặc biệt, học sinh cần đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy hoặc mô tô. Việc đội mũ bảo hiểm không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, sức khỏe khi không may xảy ra va chạm.

Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông.

Không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện

Trên đường đến trường, học sinh cần tập trung quan sát, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Không sử dụng điện thoại, ô (dù), thiết bị âm thanh hoặc thực hiện các hành vi khiến mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện. Những hành vi tưởng chừng đơn giản này có thể làm giảm khả năng quan sát, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ và dẫn đến tai nạn.

Khi di chuyển qua các nút giao đông phương tiện, học sinh cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, nhường đường theo quy định và không chen lấn, vượt ẩu.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và xe đưa đón học sinh trên địa bàn Thủ đô trong năm học 2026 - 2027.

Các trường hợp học sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Danh sách vi phạm cũng được gửi về ngành Giáo dục để phối hợp quản lý, giáo dục.

Để mỗi hành trình đến trường thực sự an toàn, phụ huynh không chỉ nhắc nhở mà cần trực tiếp làm gương cho con em. Từ việc đội mũ bảo hiểm, chấp hành đèn tín hiệu, không sử dụng điện thoại khi lái xe đến việc dừng, đỗ đúng quy định đều là những bài học trực quan về ý thức tham gia giao thông.

Một năm học mới đã bắt đầu. Mỗi phụ huynh và học sinh hãy chủ động lựa chọn cách di chuyển an toàn, chấp hành nghiêm quy định pháp luật để cổng trường không trở thành điểm ùn tắc, mỗi ngày đến trường là một ngày bình an.