Chương mới của giáo dục đại học

TP - Năm học 2026 - 2027 mở ra một chương mới của giáo dục đại học (ĐH). Lần đầu tiên, cơ sở giáo dục ĐH nội thành Hà Nội đưa sinh viên ra ngoại thành học tập với quy mô lớn.

ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức đưa hơn 17 nghìn sinh viên năm thứ nhất học tập tại cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội) từ năm học này. Trong đó, Trường ĐH Công nghệ có số lượng lớn nhất, hơn 4.000 sinh viên. Khác với những năm trước, sinh viên học ở Hòa Lạc trong năm đầu, sau đó trở về cơ sở chính trong nội thành Hà Nội thì từ năm nay, sinh viên học tập trọn vẹn khóa học tại Hòa Lạc. Trường ĐH Công nghệ dự kiến từ năm 2029 sẽ chuyển toàn bộ sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc, kể cả hệ đào tạo sau ĐH.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nhà trường vận chuyển được khoảng 6.000 trang thiết bị ban đầu đến cơ sở mới tại Hòa Lạc. Trong đó, số lượng máy móc thiết bị thí nghiệm khoảng 5.000 và khoảng 1.000 thiết bị dành cho việc thực hành/20 phòng thí nghiệm, thực hành.

Tân sinh viên nhập học tại cơ sở Hòa Lạc của ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê

Chia sẻ về sự khác biệt của không gian học tập tại Hòa Lạc, GS Chử Đức Trình cho rằng, một trong những khó khăn chung của nhiều trường ĐH hiện nay là hạn chế về cơ sở vật chất và không gian phát triển. Việc có những không gian rộng, được quy hoạch đồng bộ sẽ tạo điều kiện hình thành một môi trường ĐH đúng nghĩa. Tại Hòa Lạc, sinh viên được học tập trong các giảng đường, đồng thời có điều kiện tiếp cận các phòng thí nghiệm và phòng thực hành.

Ông Trình chia sẻ, thời gian qua, nhà trường đã được đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và trang thiết bị. Tuy nhiên, khi hoạt động trong không gian hạn chế tại khu vực nội thành, việc bố trí, vận hành và quản trị các phòng thí nghiệm gặp nhiều khó khăn, chưa thể hình thành một dây chuyền nghiên cứu đồng bộ.

Khi chuyển lên Hòa Lạc, các hệ thống thiết bị sẽ được bố trí trong một không gian rộng lớn, bài bản hơn. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và hệ thống trang thiết bị sẽ tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Ông Trình nhận định, khi đó sinh viên được học tập trong môi trường trường ra trường, lớp ra lớp, phòng thí nghiệm ra phòng thí nghiệm. Về chỗ ở cho sinh viên, GS Chử Đức Trình cho hay, khoảng 60% sinh viên đã lựa chọn ở kí túc xá, phần còn lại lựa chọn ở trọ trong dân gần trường.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng chính thức triển khai thí điểm phương tiện hỗ trợ đưa đón cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động làm việc tại Hòa Lạc với nhiều khung giờ trong ngày. Năm học 2026 - 2027, cơ sở Bắc Ninh của Trường ĐH Luật Hà Nội tiếp nhận đào tạo khoảng 1.300 sinh viên năm thứ nhất. Lãnh đạo Trường ĐH Luật Hà Nội khẳng định, lợi thế nổi bật của cơ sở mới là hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại và tương đối toàn diện. Đây không chỉ là điều kiện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập chuyên môn mà còn tạo không gian để sinh viên phát triển thể chất, rèn luyện kĩ năng và tham gia các hoạt động ngoại khóa.