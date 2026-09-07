TPHCM: Lo 'sốt vó' vì con chưa được học bán trú

TPO - Từ ngày 7/9, không ít trường học trên địa bàn TPHCM tạm thời chưa tổ chức bán trú. Việc này khiến nhiều phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có cả cha và mẹ đều đi làm gặp không ít khó khăn trong việc đưa đón và chăm sóc con vào buổi trưa.

Chưa tổ chức bán trú, vì sao?

Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tân Hòa) thông báo chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 7/9 do chưa đủ điều kiện pháp lý để ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú.

Theo nhà trường, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, trường hiện đang sử dụng con dấu của trường cũ để giải quyết các thủ tục tài chính đối với những hồ sơ đã ký trước đây. Khi được cấp con dấu mới, nhà trường mới có thể hoàn tất việc ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú.

Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Khánh Hội) cũng thông báo chưa tổ chức bán trú từ ngày 7/9. Nhà trường đang chờ hoàn tất hồ sơ thẩm định tư cách pháp nhân, đánh giá chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.

Sau quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, đồng thời đồng bộ cơ sở vật chất giữa các cơ sở nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trao đổi với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết, việc nhà trường chưa tổ chức bán trú khiến không ít gia đình phải thay đổi lịch sinh hoạt. Với những phụ huynh làm việc cả ngày, việc đưa đón con về nhà nghỉ trưa rồi quay lại trường vào buổi chiều là bài toán không dễ giải quyết.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Xóm Chiếu, cho biết nhà trường cũng chưa thể tổ chức bán trú và đang phải chờ hoàn tất các điều kiện theo quy định. “Nhà trường hiểu những bất tiện mà phụ huynh đang gặp phải và sẽ cố gắng triển khai bán trú sớm nhất có thể nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết”, vị hiệu trưởng này cho hay.

Trong khi một số trường phải tạm dừng hoặc chưa thể tổ chức bán trú, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất các điều kiện cần thiết và tiếp tục tổ chức ăn, nghỉ trưa cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Hạnh Thông trong bữa ăn bán trú tại trường năm học trước.

Tại Trường Tiểu học Hạnh Thông (phường Hạnh Thông), tối ngày 6/9, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh trong các nhóm liên lạc về việc nhà trường tổ chức bán trú. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhiều phụ huynh nhanh chóng đăng ký cho con.

Chị Yến Nhi, có con học lớp 4, cho biết gia đình rất vui khi trường tổ chức bán trú ngay từ những ngày đầu năm học. “Nếu trường chưa tổ chức thì không biết gia đình phải xoay xở thế nào để đưa đón con giữa buổi, bởi cả hai vợ chồng đều phải đi làm”, chị Nhi chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, nhà trường cũng tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tính cả học sinh tại điểm phân hiệu, trường có khoảng 1.356 em đăng ký bán trú.

Để phục vụ số lượng lớn học sinh, nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình tiếp nhận và chế biến thực phẩm, đồng thời kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn thành phố có 1.273 đơn vị đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đạt 86%.

Tuy nhiên, việc cấp đổi con dấu mới đang gặp tình trạng quá tải cục bộ tại cơ quan Công an do số lượng đơn vị cần thực hiện thủ tục quá lớn. Đến nay, TPHCM mới có 776 đơn vị được cấp con dấu mới, đạt 52%. Việc chưa được cấp đổi con dấu khiến các đơn vị chưa thể hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Trên địa bàn hiện mới có 788 trường hoàn thành thủ tục về tài khoản, đạt 53%.

Kiểm soát chặt an toàn thực phẩm

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, TPHCM cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, nhất là trong bối cảnh nhiều trường tổ chức ăn bán trú trở lại.

UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học. Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục.

Việc kiểm soát phải được thực hiện xuyên suốt, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn cho học sinh.

TPHCM cũng yêu cầu rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học; đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kịp thời bố trí nguồn lực để bảo đảm hoạt động chế biến, cung cấp suất ăn đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học, cơ quan chức năng sẽ lập danh sách, kiểm tra và đánh giá năng lực, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Thành phố yêu cầu các đơn vị cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng thời hướng tới số hóa, công khai mạng lưới các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch về chất lượng và giá cả.

UBND TPHCM cũng yêu cầu kiên quyết dừng hợp đồng với các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn hoặc nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra, đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và đột xuất khi cần thiết.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Đồng thời, nhà trường phải công khai hằng ngày với phụ huynh các thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú, gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm.