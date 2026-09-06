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Ô tô lao xuống mương ở Hải Phòng, 2 người chết, 3 người bị thương

Nguyễn Hoàn

TPO - Chiếc ôtô Kia Morning bất ngờ lao xuống mương nước tại thôn Câu Thượng, thuộc địa phận xã An Quang (TP Hải Phòng) trưa 6/9 khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương được giải cứu kịp thời.

Theo thông tin, khoảng 13h ngày 6/9, một chiếc ôtô Kia Morning lưu thông trên đường thì bất ngờ lao xuống mương nước tại khu vực thôn Câu Thượng, xã An Quang (TP Hải Phòng).

Phát hiện, sự việc, người dân địa phương lập tức báo chính quyền sở tại, đồng thời tiếp cận hiện trường tìm cách giải cứu các nạn nhân.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT, Công an xã An Quang và lực lượng liên ngành cùng tới hiện trường, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 2 người tử vong gồm: ông Đ.M.L (SN 1959, lái xe) và bà N.T.T (SN 1959, vợ ông Đ.M.L, ngồi ghế phụ, cùng ở xã Vĩnh Bảo).

Ba người ngồi ghế sau gồm ông Đ.T.T (SN 1959), P.V.T (SN 1957, cùng ở xã Nguyễn Bỉnh Khiêm) và V.N.M (SN 1959, ở Hà Nội) được giải cứu kịp thời, thoát nạn.

Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân về gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #tai nạn #ô tô mất lái #tai nạn chết người

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