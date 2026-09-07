Cứu sống một người ngã xuống vực, bị gãy tay chân trong đêm mưa

TPO - Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai kịp thời đưa anh Ngọc bị ngã xuống vực sâu trong đêm mưa và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Khoảng 2h20 ngày 7/9, Công an xã Văn Bàn nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nậm Cọ về việc phát hiện một người điều khiển xe máy bị ngã xuống vực, bị thương tại khu vực Km6+00, Tỉnh lộ 162, hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Thời điểm này, trời bắt đầu có mưa, mặt đường trơn trượt, khu vực xảy ra vụ việc có địa hình vực sâu, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận nạn nhân.

Với tinh thần khẩn trương, lực lượng Công an xã phối hợp cùng người dân tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người bị nạn từ dưới vực lên và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là anh Lý Thanh Ngọc (SN 2003, trú tại thôn Bản Mạ, xã Văn Bàn). Qua xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 6/9, anh Ngọc điều khiển xe máy BKS 24AB-031.19 lưu thông trên Tỉnh lộ 162 theo hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng.

Anh Ngọc được kịp thời đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Ảnh: Quỳnh Trang

Khi đến khu vực trên, do trời tối, đoạn đường cua có mưa, mặt đường trơn trượt, anh Ngọc không làm chủ được tay lái, tự ngã xuống vực. Nạn nhân nằm dưới vực khoảng 4 giờ trước khi được phát hiện.

Sau khi được đưa đến cơ sở y tế, anh Ngọc được xác định bị gãy tay phải và gãy xương đùi trái. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.