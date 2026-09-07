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Pháp luật

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Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép để ép viết giấy nợ

Cảnh Kỳ

TPO - Liên quan đến vụ một người đàn ông ở Vĩnh Long nợ tiền bị các đối tượng còng tay, bắt đi viết giấy nợ, lực lượng công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Tuấn Thành (SN 1991), Lê Quốc Trung (SN 1989), Bùi Duy Tân (SN 2004) và Nguyễn Đức Anh (SN 2004, cùng ngụ phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo kết quả điều tra, anh L.M.T (SN 1987, ngụ phường Cái Vồn) có vay và còn nợ Võ Tuấn Thành 150 triệu đồng, nợ Lê Quốc Trung 120 triệu đồng. Anh T hứa sau khi bán đất sẽ trả nợ nhưng hơn 3 tháng vẫn chưa trả.

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Công an tiến hành các quyết định tố tụng đối với Lê Quốc Trung.

Chiều 20/8, vợ chồng anh T dẫn người đến xem đất vườn tại phường Cái Vồn để bán. Lúc này, Trung ngồi uống nước gần đó đã gọi điện cho Thành biết, cả hai thống nhất khi gặp mặt sẽ chở anh T về nhà người thân ở phường Cái Vồn để viết giấy nợ.

Thành và Trung lấy xe máy đi tìm và gặp anh T, Trung dùng tay đánh anh T ngã. Thành nắm áo anh T và yêu cầu đứng lên nói chuyện và tiếp tục đánh anh T, còn Trung kéo anh T lên xe máy, hai đối tượng còng tay anh T và chở đi.

Trước đó, Thành đã điện thoại cho Đức Anh. Khi Thành và Trung đưa anh T đến quán nước thì gặp Duy Tân chở Đức Anh đến. Lúc này, Duy Tân điều khiển xe chở anh T ngồi giữa, hai tay vẫn bị còng, còn Đức Anh ngồi phía sau, đưa anh T đến nhà người thân của Trung.

Tại đây, Trung buộc anh T ký giấy nhận nợ với số tiền 220 triệu đồng. Sau khi anh T ký biên bản nhận nợ với Trung, Thành kêu lên nhà của mình để viết giấy nhận nợ. Cả nhóm đưa anh T đến quán hủ tiếu của vợ Thành ở gần khu công nghiệp Bình Minh.

Thành và Đức Anh dùng tay đánh anh T và buộc viết giấy nhận nợ số tiền 300 triệu đồng. Sau khi ký xong, anh T được cho về nhà. Cùng thời điểm trên, vợ anh T đã trình báo công an về việc chồng bị khống chế, đưa đi nơi khác.

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Công an tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành.

Công an phường Cái Vồn tiến hành xác minh, mời những người liên quan làm việc. Còn chiếc còng, Trung ném bỏ trong căn nhà hoang. Qua làm việc, Trung, Thành, Tân và Anh đã thừa nhận hành vi của mình.

Cảnh Kỳ
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