Kính mắt Anna lan tỏa giá trị nhân văn qua chiến dịch tặng kính miễn phí cho cộng đồng

Tiếp tục nối dài dự án “Hành trình tử tế”, thương hiệu Kính mắt Anna chính thức triển khai chiến dịch trao tặng kính mắt miễn phí trên toàn quốc. Toàn bộ chi phí đo khám và sản phẩm sẽ được doanh nghiệp tài trợ 100% cho các thương bệnh binh, người có công với Tổ quốc, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cùng các hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Từ tâm nguyện tri ân đến hành động tử tế

Chăm lo sức khỏe cho người có công và chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh thiếu may mắn từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt. Khởi nguồn từ chính tấm lòng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thương hiệu đã quyết định phát động chương trình “Tặng kính 0 đồng cho các trường hợp khó khăn” thuộc dự án “Hành trình tử tế by Anna”.

Chương trình càng trở nên ý nghĩa hơn khi tinh thần tự nguyện của doanh nghiệp hòa chung với định hướng an sinh xã hội mà Bộ Y tế đang hướng tới, càng khẳng định hướng đi đúng đắn và tâm huyết của Anna trên hành trình phụng sự cộng đồng.

Kính mắt Anna tặng kính miễn phí: Sự sẻ chia gửi trao từ trái tim

Đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chi phí khám mắt và cắt một cặp kính chất lượng đôi khi là một khoản gánh nặng. Trong khi đó, với các thương binh, bệnh binh, thị lực suy giảm theo thời gian khiến những sinh hoạt tuổi xế chiều gặp không ít khó khăn.

Thấu hiểu những trăn trở ấy, chương trình kính miễn phí cho thương binh, bệnh nhân hiểm nghèo của Kính mắt Anna được xây dựng với sự chăm chút tỉ mỉ nhất:

Đo mắt miễn phí chuẩn y khoa: Khách hàng được thực hiện quy trình kiểm tra thị lực chuyên sâu với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, giàu kinh nghiệm.

Khách hàng được thực hiện quy trình kiểm tra thị lực chuyên sâu với hệ thống máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, giàu kinh nghiệm. Tài trợ 100% gọng và tròng kính: Cung cấp các sản phẩm kính thuốc chính hãng, đảm bảo độ trong suốt, khả năng chống tia UV, mỏng nhẹ và bền bỉ.

Cung cấp các sản phẩm kính thuốc chính hãng, đảm bảo độ trong suốt, khả năng chống tia UV, mỏng nhẹ và bền bỉ. Trái tim phục vụ bình đẳng: Bằng tất cả sự trân trọng, mọi khách hàng thuộc diện hỗ trợ đều nhận được sự đón tiếp chu đáo, ấm áp như người thân trong gia đình.

Khẳng định triết lý kinh doanh tử tế của doanh nghiệp Việt

Trong nền kinh tế hiện đại, giá trị bền vững của một thương hiệu không chỉ được đo đếm bằng doanh số, mà nằm ở những hạt mầm tử tế mà họ gieo vào lòng xã hội. Hành động chủ động của Kính mắt Anna là minh chứng rõ nét cho triết lý "Kinh doanh gắn liền với phụng sự".

Doanh nghiệp đã tạo nên "Hành trình tử tế" để nối dài những vòng tay yêu thương, góp phần dệt nên bức tranh an sinh xã hội ấm áp.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN KÍNH MIỄN PHÍ:

Người dân thuộc diện hỗ trợ (Thương bệnh binh, người có công, bệnh nhân hiểm nghèo, hộ nghèo/cận nghèo) có thể xem chi tiết thể lệ và đăng ký nhận hỗ trợ tại:

🔗 Xem hướng dẫn chi tiết nhận kính 0 đồng tại Kính mắt Anna