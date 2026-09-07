Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đã tìm ra nguyên nhân vụ hơn 250 người nhập viện sau ăn bánh mì

Tiền Lê

TPO - Việc 254 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) được xác định là vụ ngộ độc thực phẩm (pa tê, khô gà và chả cá chiên) ăn kèm theo bánh mì.

Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan tới vụ 254 người nhập viện nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 3 mẫu thực phẩm (pa tê, khô gà và chả cá chiên).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23-24/8, nhiều người dân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin.

Đến 17h ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt nghi ngộ độc do ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh trên.

tien-phong-56.png
Hộ kinh doanh Bin Bin.

Ngay sau đó, Trạm Y tế phường An Khê đã tiến hành lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại hộ kinh doanh Bin Bin (pa tê, chà bông, khô gà, thịt heo rim, chả lụa + thịt nguội, chả cá chiên, sốt bơ trứng, dưa leo, rau thơm, dưa chua, ớt xay), sau đó bàn giao toàn bộ mẫu cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thực hiện kiểm nghiệm.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế An Khê đã lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân trong vụ nghi ngờ ngộ độc và bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xét nghiệm. Kết quả, mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Qua các kết quả trên cho thấy, đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là các thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân phù hợp với biểu hiện bệnh do Salmonella spp.

Tiền Lê
#ngộ độc thực phẩm #Gia Lai #Salmonella #bánh mì thập cẩm #ngộ độc #hộ kinh doanh #thực phẩm bẩn #đau bụng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe