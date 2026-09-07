Đã tìm ra nguyên nhân vụ hơn 250 người nhập viện sau ăn bánh mì

TPO - Việc 254 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) được xác định là vụ ngộ độc thực phẩm (pa tê, khô gà và chả cá chiên) ăn kèm theo bánh mì.

Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan tới vụ 254 người nhập viện nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 3 mẫu thực phẩm (pa tê, khô gà và chả cá chiên).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23-24/8, nhiều người dân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin.

Đến 17h ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt nghi ngộ độc do ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh trên.

Hộ kinh doanh Bin Bin.

Ngay sau đó, Trạm Y tế phường An Khê đã tiến hành lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại hộ kinh doanh Bin Bin (pa tê, chà bông, khô gà, thịt heo rim, chả lụa + thịt nguội, chả cá chiên, sốt bơ trứng, dưa leo, rau thơm, dưa chua, ớt xay), sau đó bàn giao toàn bộ mẫu cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thực hiện kiểm nghiệm.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế An Khê đã lấy mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân trong vụ nghi ngờ ngộ độc và bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xét nghiệm. Kết quả, mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Qua các kết quả trên cho thấy, đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là các thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân phù hợp với biểu hiện bệnh do Salmonella spp.