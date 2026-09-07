Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Không cứu nổi 'Hộ linh tráng sĩ'

Trạch Dương

TPO - Sau nghỉ lễ, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vẫn hụt hơi trong cuộc đua phòng vé. “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” tiến sát 200 tỷ đồng, “Quý tử vượt giàu” vượt 50 tỷ đồng, phim của Nguyễn Phan Quang Bình chưa có cú bứt phá và bị đối thủ Hàn Quốc áp sát.

Phim Huỳnh Lập tiến sát 200 tỷ đồng

Phòng vé Việt cuối tuần đầu tiên sau lễ 2/9 ghi nhận ưu thế của tác phẩm nội địa. Theo số liệu Box Office Vietnam cập nhật khuya 6/9, doanh thu toàn thị trường trong ngày đạt khoảng 20 tỷ đồng. Ba vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Quý tử vượt giàuHộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Ba phim Việt đóng góp tổng cộng hơn 11,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% doanh thu ngày. Tuy nhiên, kết quả bán vé cho thấy khoảng cách đáng kể cả về doanh thu lẫn suất chiếu.

zudku7x44l1-hijq9ruizq2-piy1cl852u3.jpg
1-tri-binh-cody-1780978965034597178370-112145-1786776076086-1786776076273520553039.jpg
cover-65.jpg
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiến sát 200 tỷ đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu giữ ngôi đầu với hơn 5,5 tỷ đồng, bán 60.232 vé/2.257 suất chiếu. Phim của Huỳnh Lập dẫn đầu doanh thu, lượng vé và suất chiếu, chiếm hơn một phần tư doanh thu toàn thị trường cuối tuần. Sáng 7/9, tác phẩm đạt tổng doanh thu gần 193 tỷ đồng, còn cách mốc 200 tỷ đồng khoảng 7 tỷ đồng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu giữ chuỗi có 4 tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé. Lần gần nhất có phim dẫn đầu 4 tuần là Mưa đỏ, cũng vào dịp Quốc khánh. Phim của Huỳnh Lập nhiều khả năng tiếp tục dẫn đầu đến ngày 11/9 khi Lên hương ra mắt.

Quý tử vượt giàu đứng thứ hai phòng vé, thu hơn 4,05 tỷ đồng trong ngày 6/9, bán 44.143 vé/1.783 suất chiếu. Đến sáng 7/9, Quý tử vượt giàu đạt tổng doanh thu khoảng 50,77 tỷ đồng.

Hộ linh tráng sĩ chưa có bước ngoặt

Ở vị trí thứ ba, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thu khoảng 2,35 tỷ đồng trong ngày 6/9, bán 23.672 vé/1.145 suất chiếu. Doanh thu ngày của phim Nguyễn Phan Quang Bình thấp hơn khoảng 1,7 tỷ đồng so với Quý tử vượt giàu và chưa bằng một nửa Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Tính đến sáng 7/9, tổng doanh thu tác phẩm đạt khoảng 32,78 tỷ đồng.

Sau kỳ nghỉ lễ và cuối tuần tiếp theo, Hộ linh tráng sĩ vẫn chưa thay đổi vị trí trong nhóm ba phim Việt dẫn đầu. Kết quả ngày 6/9 chưa tạo được bứt phá so với hai đối thủ.

Trước đó, ê-kíp thực hiện bản dựng rút gọn, cắt 20 phút với kỳ vọng giúp câu chuyện cô đọng, cải thiện nhịp kể. Johnny Trí Nguyễn kêu gọi khán giả ủng hộ phim đề tài lịch sử. Dù vậy, những điều chỉnh chưa đi cùng bước ngoặt về thứ hạng phòng vé.

Ngay phía sau, Hope: Vùng tử địa đứng thứ tư với hơn 2,21 tỷ đồng trong ngày 6/9, chỉ thấp hơn Hộ linh tráng sĩ khoảng 134 triệu đồng. Phim của Hàn Quốc bán 19.775 vé/1.044 suất chiếu, ít hơn phim Việt 101 suất nhưng doanh thu gần tương đương. Tổng doanh thu Hope: Vùng tử địa đạt khoảng 13,16 tỷ đồng vào sáng 7/9.

759776525-2008111389811591-7052010250922277806-n.jpg
760671461-2140781796653235-365199903328172485-n.jpg
761747427-1074131465089966-4815498726779558615-n.jpg
Hộ linh tráng sĩ chưa có thêm thành tích bứt phá phòng vé.

Bước sang tuần 7-13/9, phòng vé có thêm lựa chọn mới. Ba tác phẩm dự kiến cùng khởi chiếu ngày 11/9 gồm Bùa yêu: Bí mật gia tộc, Bát tiên truy tìm Lưu Ly ĐăngMãi nợ một lời tạm biệt.

Từ nửa cuối tháng 9 đến hết tháng 10, lịch chiếu tiếp tục dày lên với nhiều phim mới ra mắt hằng tuần. Lên hương, Bóng ma nhà hát dự kiến khởi chiếu ngày 18/9, tiếp đến là Út Lan 2 ngày 25/9.

Sang tháng 10, phòng vé đón Án mạng karaoke (2/10), Một giữa vạn người, Án mạng xém hoàn hảo (9/10) và Chị chị em em 3 (16/10). Những tuần cuối tháng có thêm Mẹ mìn, Clayface (23/10), Công nữ Ngọc Hoa, Trấn yểm, Huyết thống (30/10).

Trạch Dương
#Hộ linh tráng sĩ hụt hơi #Hộ linh tráng sĩ lỗ bao nhiêu #phim Việt thua lỗ #phim Việt #phòng vé #Huỳnh Lập #Nghỉ hè sợ nghỉ hưu #Quý tử vượt giàu #Hộ linh tráng sĩ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe