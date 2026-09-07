3 ngày, 2 vụ cháy làm 4 người tử vong, Công an TPHCM cảnh báo khẩn

TPO - Chỉ trong ba ngày, TPHCM liên tiếp xảy ra hai vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh và khách sạn, khiến 4 người tử vong, một người bị thương. Lực lượng chức năng giải cứu 26 người trong vụ cháy khách sạn và đưa 7 người đi kiểm tra sức khỏe.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khách sạn Thùy Dương, số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Cảnh sát PCCC giải cứu khách thuê phòng trong khách sạn vừa bị cháy.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng PC07 nhận tin báo cháy lúc 5h09. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13, khu vực 14 được điều động đến hiện trường với 7 xe chuyên dụng và 48 cán bộ, chiến sĩ.

Các tổ trinh sát tiếp cận công trình từ nhiều hướng, triển khai chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khách sạn xảy ra cháy có quy mô một tầng trệt, một tầng lửng, 4 tầng lầu và sân thượng với 19 phòng, trong đó 16 phòng cho thuê và 3 phòng dành cho gia đình ở.

Nhiều khách thuê phòng bị ngạt khói được lực lượng chức năng kịp thời cứu thoát.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, đưa 26 người ra ngoài an toàn. Trong số này, 7 người được đưa đi kiểm tra sức khỏe và đều trong tình trạng ổn định, không bị thương. Vụ cháy khiến 2 người tử vong; khoảng 12 m² trong tổng diện tích 503 m² bị cháy. Cảnh sát bảo vệ được phần diện tích còn lại và nhiều tài sản, xe máy, ngăn không để lửa lan sang nhà dân lân cận.

Trước đó vào lúc 1h55 ngày 5/9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cho thuê để ở, kết hợp kinh doanh tạp hóa, rau củ quả ở địa chỉ 10/29B đường TTN12, khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận.

Lực lượng tại chỗ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 khống chế đám cháy lúc 2h05 và dập tắt hoàn toàn sau đó 5 phút. Vụ cháy khiến người chồng tử vong, người vợ và con gái bị thương, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, người vợ không qua khỏi.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong rạng sáng 5/9.

Cảnh báo khẩn

Sau hai vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại về người, Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế dây dẫn cũ, hư hỏng; lắp thiết bị bảo vệ riêng cho từng khu vực và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

Các cơ sở phải niêm yết nội quy, sơ đồ và biển chỉ dẫn thoát nạn; duy trì hệ thống báo cháy, chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố; không để vật dụng cản trở hành lang, cầu thang và cửa thoát hiểm. Vật liệu dễ cháy không được bố trí gần ổ cắm, cầu dao, aptomat hoặc thiết bị sinh nhiệt.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường khách sạn cháy khiến 2 người tử vong.

Cơ quan công an lưu ý, khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh báo động, nhanh chóng cắt điện khu vực xảy ra sự cố và gọi số 114 hoặc báo tin qua ứng dụng Help 114. Khi thoát nạn, chỉ sử dụng cầu thang bộ, không dùng thang máy; tuyệt đối không ẩn nấp trong phòng hoặc nhà vệ sinh.

Nguyên nhân của hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.