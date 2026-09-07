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Pháp luật

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Xử phạt cô gái đăng thông tin xuyên tạc, vu khống trên Facebook

Minh Đức

TPO - Công an xã Thanh Lâm (tỉnh Ninh Bình) đã ra quyết định xử phạt một phụ nữ vì đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác trên Facebook.

Công an xã Thanh Lâm, Ninh Bình tiếp nhận đơn trình báo của bà N.L.C. (SN 1989, trú tại xã Thanh Lâm) về việc một tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của bà.

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Chị Phan Thị L. tại cơ quan công an.

Tiến hành xác minh, Công an xã Thanh Lâm xác định người trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản Facebook và đăng tải các nội dung vi phạm là chị Phan Thị L. (SN 1995, trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình).

Làm việc với cơ quan công an, chị L. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức việc đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Chị L. cũng cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, Công an xã Thanh Lâm quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Phan Thị L. số tiền 6,25 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Minh Đức
#Xử phạt vi phạm hành chính #Xuyên tạc Facebook #Phản ánh pháp luật #Bản quyền thông tin #An ninh mạng

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