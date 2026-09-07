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Cháy khách sạn ở TPHCM, hai khách thuê phòng tử vong

Nguyễn Dũng

TPO - Khói lửa bùng lên tại một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM vào rạng sáng 7/9. Hai người tử vong. Nhiều người mắc kẹt bên trong đập cửa kêu cứu, một số người tìm cách thoát sang nhà dân lân cận bằng dây.

Ngày 7/9, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói tỏa ra từ bên trong khách sạn. Khi đến kiểm tra, người dân nhận thấy cửa chính (dạng cửa cuốn) vẫn đóng, phía trong có tiếng người đập cửa, kêu cứu.

“Tôi nghe tiếng la ó, lúc đầu tưởng có đánh nhau. Chạy đến thấy người bên trong kêu cứu, đập cửa. Trên tầng thượng, một số người tìm cách dùng dây thoát sang các nhà lân cận”, một nhân chứng kể lại.

Trước tình huống khẩn cấp, người dân tìm cách phá cửa để giải cứu những người mắc kẹt, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn.

Theo các nhân chứng, một số người sau khi thoát ra ngoài bị ngạt khói, được người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Có trường hợp được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khu vực xảy ra cháy sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm. Các phương tiện lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình khác.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND phường Tân Sơn Nhì xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy khách sạn.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông 24 tuổi, ở phường Phú Định, TP HCM, tử vong tại hành lang phía sau khách sạn. Tại căn phòng ở tầng trệt, phát hiện người phụ nữ 20 tuổi, quê ở TP Huế, không qua khỏi. Cả hai đều là khách thuê phòng, nghi ngạt khói.

Nguyên nhân vụ cháy cùng thiệt hại về người và tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguyễn Dũng
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