Long Châu hợp lực mở rộng Trạm Công dân số tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM

Ngày 04/09, Công an TP.HCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu và các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp nhân rộng mô hình Trạm công dân số trên địa bàn TP.HCM. Các bên hướng tới mục tiêu, đến hết quý II/2027 hoàn thành triển khai 168 điểm trạm tại các phường, xã, đặc khu, đưa tiện ích số phục vụ thiết thực cho đời sống hơn nữa.

Việc nhân rộng mô hình Trạm Công dân số tại TP.HCM nhằm triển khai hiệu quả chủ trương chỉ đạo theo Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/05/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các địa phương chủ trì nghiên cứu đề xuất giải pháp Trạm công dân số tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ, hướng tới triển khai phổ cập theo lộ trình từ tháng 1/2027.

Toàn cảnh lễ ký kết Kế hoạch phối hợp nhân rộng mô hình Trạm công dân số trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: H.Khánh

Ngày 24/8/2026, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 469/KH-UBND về triển khai nhân rộng Trạm Công dân số trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, TP.HCM phấn đấu triển khai tối thiểu 168 Trạm Công dân số. Trong năm 2026, thành phố triển khai 100 trạm. Đến hết quý II/2027 sẽ triển khai thêm 68 điểm trạm. Mỗi phường, xã, đặc khu cần có tối thiểu một Trạm công dân số.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, chiều ngày 9/4, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Công ty GoTrust và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp nhân rộng mô hình Trạm Công dân số trên khắp địa bàn thành phố. Đây là sự kiện minh chứng cho nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Đề án 06.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: “Việc xây dựng và nhân rộng mô hình Trạm Công dân số với nhiều tính năng, tiện ích tích hợp là kết quả của quá trình chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ hành chính, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là đối tượng phục vụ. Mô hình cung cấp các thiết bị số đa tiện ích, hoàn toàn miễn phí tại khu dân cư, hỗ trợ mọi người dân không phân biệt độ tuổi hay trình độ sử dụng công nghệ. Đồng thời, đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng lực lượng công an cơ sở "gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ", thể hiện quyết tâm của công an thành phố trong việc ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án 06, ứng dụng căn cước, định danh và xác thực điện tử vào đời sống xã hội, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân”.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp triển khai một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục vận hành hiệu quả các Trạm Công dân số đã triển khai; xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn; nghiên cứu, đề xuất phát triển thêm các tiện ích, dịch vụ phục vụ người dân; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Công an TP.HCM triển khai nhân rộng mô hình theo đúng mục tiêu và tiến độ đã đề ra; đồng thời lan tỏa hiệu quả của mô hình đến đông đảo người dân, khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Đại diện các doanh nghiệp khẳng định, các đơn vị sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM để hoàn thành việc triển khai 168 Trạm Công dân số trước khi kết thúc quý II/2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Được biết, Trạm Công dân số là sáng kiến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP (PC06) Công an TP.HCM, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì triển khai, cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, sử dụng CCCD và VNeID để đơn giản hóa thủ tục.

Với định hướng đưa tiện ích số đến gần đời sống, Trạm Công dân số cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích, dễ sử dụng, miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp, không phân biệt, hạn chế đối tượng sử dụng. Việc áp dụng định danh điện tử, ứng dụng VNeID vào đời sống cũng góp phần xây dựng công dân số, cộng đồng số tại các khu dân cư. Đồng thời, trạm tạo điểm kết nối thường xuyên giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và người dân, tạo nền tảng quan trọng xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Trạm Công dân số được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Ảnh: H.Khánh

Ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới tư duy chuyển đổi số, vừa qua, Bộ Công an đã công nhận Trạm Công dân là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Mô hình được đánh giá là giải pháp có tính đổi mới và tính thực tiễn cao. Việc triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.

Hiện Trạm Công dân số mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu, bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ có thể thực hiện tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật và không phải di chuyển xa.

Một phần “hệ sinh thái” tiện ích số tại Trạm Công dân số. Ảnh: H.Khánh

Đáng chú ý, trong tổng thể trạm, y tế số là hợp phần quan trọng, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại đến gần đời sống theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Kiosk trang bị các thiết bị y tế chuyên dụng, giúp người dân dễ dàng kiểm tra sức khỏe miễn phí: huyết áp, chiều cao, cân nặng, nhịp tim… cùng nhiều chỉ số chuyên sâu. Bên cạnh đó, người dùng có thể đăng ký khám chữa bệnh từ xa thông qua hệ thống kết nối với các bệnh viện. Hiện nay phần mềm đã kết nối với 12 bệnh viện, trạm y tế tại TP.HCM và đang phối hợp kết nối với các bệnh viện tuyến 1 và tuyến trung ương trên địa bàn. Đồng thời, trạm tích hợp tính năng đặt lịch tiêm chủng, tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia, trải nghiệm dược phẩm số, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu là đơn vị y tế duy nhất vận hành các tiện ích y tế số tại Trạm Công dân số. Ảnh: H.Khánh

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời được hàng chục triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, tự hào là đơn vị y tế duy nhất được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm.

Y tế số đang từng bước trở thành “điểm tựa sức khỏe” của người dân trong cuộc sống thường nhật. Ảnh: H.Khánh

Đại diện hệ thống bày tỏ, chung tay nhân rộng mô hình Trạm Công dân số trong cộng đồng tiếp tục là nỗ lực của Long Châu trên hành trình mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng đến mọi người Việt. Kiên tâm lấy người dân làm trung tâm, đơn vị sẽ tiếp tục cải tiến, đưa y tế thông minh đến gần hơn với đời sống, qua đó góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững. Tất cả hướng đến mục tiêu lớn: vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Trên địa bàn TP.HCM, nhiều Trạm Công dân số đã đi vào hoạt động, đang phục vụ thiết thực cho cộng đồng. Ảnh: H. Khánh

Đến nay, trên địa bàn TP.HCM có 8 Trạm Công dân số đi vào hoạt động. Theo báo cáo của Công an TP.HCM, đã có hơn 83.000 lượt người dân sử dụng và trải nghiệm dịch vụ tại các trạm. Trong đó, gần 21.000 lượt thực hiện các thủ tục qua dịch vụ công, dịch vụ đa tiện ích; hơn 62.000 lượt thực hiện đo, kiểm tra sức khoẻ. Lượng người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ cho thấy sự hưởng ứng tích cực đối với mô hình đột phá, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò điểm chạm số gần gũi, phục vụ hiệu quả cho cộng đồng.