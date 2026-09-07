Kinh ngạc với 'Người Nhện'

TPO - “Spider-Man: Brand New Day” đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ trong 6 tuần liên tiếp, thành tích hiếm có cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của bộ phim, đồng thời phản ánh sự thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh tại rạp chiếu.

Giữ chuỗi ngôi vương hiếm có

Theo cách tính truyền thống, Spider-Man: Brand New Day thu về 18 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần (4-6/9). Nếu tính cả ngày Lễ Lao động Mỹ (7/9), doanh thu phòng vé nội địa của bom tấn siêu anh hùng này ước tính đạt 23,3 triệu USD.

Với 6 tuần liên tiếp không có đối thủ, cuộc phiêu lưu mới nhất của Peter Parker đang có chuỗi tuần đứng đầu doanh thu phòng vé nội địa dài nhất kể từ Avatar: The Way of Water (2022) - giữ kỷ lục 7 tuần liên tiếp.

Tính từ khi ra mắt đến nay, doanh thu tại Bắc Mỹ của Brand New Day đạt 923 triệu USD, được dự đoán sớm vượt qua Star Wars: The Force Awakens (2015) với 936 triệu USD (chưa điều chỉnh theo lạm phát) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé nội địa.

Spider-Man: Brand New Day tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Deadline, ngày 4/9, Brand New Day xác lập kỷ lục bộ phim Hollywood có doanh thu nội địa đạt mốc 900 triệu USD nhanh nhất mọi thời đại. Đây cũng là bộ phim thứ hai chạm đến con số trên sau Star Wars: The Force Awakens.

Chưa dừng lại ở đó, Spider-Man 4 đã thu về 2,4 tỷ USD trên toàn cầu, đẩy lùi Avatar: The Way of Water để giữ hạng 3 trong danh sách phim có doanh thu cao nhất lịch sử, sau Avatar (2009) với 2,9 tỷ USD và Avengers: Endgame (2019) với 2,7 tỷ USD.

Kỳ nghỉ Lễ Lao động Mỹ khép lại mùa phim hè thành công nhất kể từ khi COVID-19 làm đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh vào năm 2020.

Theo Rentrak, thị trường nội địa trong ba ngày cuối tuần đạt doanh thu 88 triệu USD, đưa tổng doanh thu mùa hè năm 2026 lên 4,732 tỷ USD vào cuối ngày 6/9. Đây là mùa hè có doanh thu lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ kém một chút so với mức kỷ lục 4,755 tỷ USD (chưa điều chỉnh theo lạm phát) được thiết lập vào năm 2013.

Tháng 8 vừa qua đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Mỹ với 1,276 tỷ USD, vượt qua kỷ lục cũ của tháng 8/2016 với 1,02 tỷ USD. Đây là lần thứ ba doanh thu phòng vé tháng 8 tại Mỹ vượt mốc 1 tỷ USD.

Loạt bom tấn - bao gồm Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5, The Devil Wears Prada 2 - cùng những phim độc lập bất ngờ thành công như Obsession và Backrooms là những yếu tố tạo nên thành công vượt trội của mùa phim hè.

Những "cú nổ" này giúp bù đắp cho một số bom xịt kinh phí lớn, trong đó có phiên bản người đóng Moana của Disney, Supergirl của Warner Bros. và DC, cùng Masters of the Universe của Amazon MGM.

Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5 và The Devil Wears Prada 2 là các bom tấn lớn góp phần làm nên mùa phim hè bùng nổ của Hollywood.

“Mùa hè này có thể báo hiệu bước ngoặt đáng kể đối với rạp chiếu phim. Trên hết, điều đó là lời nhắc nhở lớn về tính độc đáo của trải nghiệm xem phim tại rạp và việc mọi người vui đến mức nào khi đến rạp”, chuyên gia truyền thông Paul Dergarabedian của Rentrak nhận định.

Cuộc chiến không có đối thủ

Bất chấp những con số ấn tượng trên, mùa phim hè Hollywood lại kết thúc trong sự ảm đạm. Spider-Man: Brand New Day có thể giữ chuỗi ngôi vương phòng vé dài đến vậy phần không nhỏ đến từ thực tế là không tác phẩm nào đủ sức cạnh tranh.

Theo Variety, loạt phim mới ra mắt trong kỳ nghỉ lễ nhưng đều không mấy nổi bật, thậm chí gây thất vọng, có thể kể đến phim hình sự dán nhãn R By Any Means của Paramount, phần tiếp theo đầy căng thẳng Fall 2: Deadpoint của Lionsgate và phim hành động kinh dị Onslaught của A24.

“Tháng 9 và kỳ nghỉ Lễ Lao động thường là giai đoạn ảm đạm tại phòng vé. Đã rất lâu rồi, chúng ta mới chứng kiến một cuối tuần sụt giảm như thế này”, David A. Gross, người phát hành bản tin phòng vé FranchiseRe, cho biết.

Những phim mới By Any Means, Fall 2: Deadpoint và Onslaught đều không có thành tích phòng vé tốt.

By Any Means chật vật ở vị trí thứ tư với 7,4 triệu USD từ 2.903 rạp chiếu tại Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần và ước tính đạt 9,1 triệu USD tính đến 7/9. Do Elegance Bratton đạo diễn, By Any Means xoay quanh mối quan hệ hợp tác bất ngờ giữa đặc vụ FBI da màu trẻ tuổi (Yahya Abdul-Mateen II) và sát thủ mafia khét tiếng (Mark Wahlberg), khi họ điều tra một loạt vụ giết người tàn bạo nhằm vào các thủ lĩnh phong trào dân quyền.

Fall 2: Deadpoint rơi xuống vị trí thứ 12, chỉ thu về 2,3 triệu USD từ 1.704 địa điểm chiếu trong tuần đầu công chiếu và dự kiến đạt 2,9 triệu USD sau bốn ngày đầu tiên.

Doanh thu bán vé này gần tương đương phần phim trước, Fall (2022), phim sinh tồn từng mở màn với 2,5 triệu USD. Phim sau đó đạt 7,2 triệu USD tại thị trường nội địa và 18 triệu USD trên toàn cầu khi kết thúc thời gian công chiếu. Đó cũng là thành công vì kinh phí bỏ ra chỉ 3 triệu USD. Phần phim mới kể về hai người bạn đến Thái Lan và bị mắc kẹt ở độ cao hơn 1.200 m sau vụ sạt lở đá bất ngờ.

Onslaught còn có kết quả tệ hơn, ra mắt ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ với 1,8 triệu USD từ 1.918 rạp trong cuối tuần và ước tính đạt 2,3 triệu USD tính đến kỳ nghỉ.

Do phim mới ra mắt không thu hút được nhiều khán giả, The Odyssey dễ dàng chiếm vị trí thứ 2 tại Bắc Mỹ trong tuần chiếu thứ tám. Phim đã thu về 13 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần, ước tính đạt 17 triệu USD trong suốt kỳ nghỉ lễ bốn ngày.

The Odyssey vẫn thu hút khán giả dù ra rạp được 2 tháng.

Bom tấn của Christopher Nolan vẫn là thế lực phòng vé khổng lồ kể từ giữa tháng 7, thu về 584 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,62 tỷ USD trên toàn thế giới tính đến nay. Rạp IMAX đóng góp 486 triệu USD trên toàn cầu, chiếm tới 30% tổng doanh thu phòng vé của bộ phim.