Thanh thiếu nhi và người dân được đo chỉ số cơ thể, tư vấn dinh dưỡng miễn phí

TPO - Từ tháng 10/2026 đến hết tháng 9/2027, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình "Chuyến xe dinh dưỡng" tại nhiều địa phương nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi và người dân.

Theo kế hoạch về việc tổ chức chương trình Chuyến xe dinh dưỡng giai đoạn 2026-2027 do Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Amway Việt Nam phối hợp thực hiện hướng đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và khuyến khích hình thành thói quen sống khoa học trong cộng đồng.

Chương trình Chuyến xe dinh dưỡng dự kiến tổ chức từ tháng 10/2026-9/2027 định kỳ hai tuần một lần vào cuối tuần. Trong năm 2026, chương trình sẽ triển khai tại 14 điểm tại TPHCM, 3 điểm ở Đồng Nai 3 điểm, An Giang và Cần Thơ mỗi địa phương có 2 điểm.

Chuyến xe dinh dưỡng được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và khuyến khích hình thành thói quen sống khoa học trong cộng đồng.

Tại mỗi điểm đến, thiếu nhi và người dân sẽ được đo các chỉ số cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng, tư vấn trực tiếp về chế độ dinh dưỡng và luyện tập bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đến từ khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy cùng một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh...

Bên cạnh hoạt động tư vấn sức khỏe, chương trình còn tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề Buổi sáng dinh dưỡng nhằm trang bị kiến thức về dinh dưỡng và rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi và người dân. Ngoài ra, tại các điểm tổ chức chương trình còn có các khu vực trưng bày thông tin, hướng dẫn tập luyện và minigame thử thách thể chất cũng sẽ được tổ chức nhằm tăng tính tương tác và trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, hai tọa đàm chuyên đề mang tên Buổi sáng dinh dưỡng dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026 và tháng 1/2027 với chủ đề Khởi đầu lành mạnh - Sống khỏe chủ động và Buổi sáng khoa học - Ngày tràn năng lượng. Chương trình này có sự tham gia của các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các hội chuyên ngành cùng thanh thiếu nhi và người dân.

Tại mỗi điểm Chuyến xe dinh dưỡng đến, thiếu nhi và người dân sẽ được đo các chỉ số cơ thể bằng thiết bị chuyên dụng, tư vấn trực tiếp về chế độ dinh dưỡng và luyện tập bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ.

Lễ phát động chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM). Bên cạnh nghi thức phát động, thanh thiếu nhi và người dân sẽ được đo chỉ số cơ thể, tư vấn dinh dưỡng miễn phí, đồng thời, tham gia các hoạt động hướng dẫn tập luyện và trải nghiệm không gian trưng bày kiến thức dinh dưỡng.

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình. Các cơ sở Đoàn địa phương có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện tổ chức, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm.