Ảnh cưới ‘xuyên không’ của vợ chồng Gen Z

TPO - Không chọn phong cách ảnh cưới đơn giản, một cặp vợ chồng Gen Z đã phác hoạ chuyện tình của mình “xuyên qua” nhiều dấu mốc lịch sử Việt Nam bằng trang phục của 10 thời kỳ lịch sử.

Với mong muốn có bộ ảnh cưới đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu của mình, cặp đôi Gen Z Minh Huyền (22 tuổi) và Hoàng Quân (25 tuổi) cùng ê-kíp thực hiện bộ ảnh cưới tái hiện trang phục Việt Nam qua các thời kỳ. Đây không chỉ là bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm của riêng mà còn là cách cả hai góp phần lan tỏa tình yêu với văn hóa truyền thống.

Chia sẻ với Tiền Phong, Minh Huyền cho biết ý tưởng của bộ ảnh là kể câu chuyện tình yêu xuyên suốt các giai đoạn lịch sử Việt Nam thông qua trang phục, tạo nên một thông điệp xuyên suốt - "đời đời kiếp kiếp" mãi ở bên nhau của đôi tình nhân. Từ ý tưởng đó, cả ê-kíp quyết định thực hiện bộ ảnh "xuyên qua" 10 thời kỳ lịch sử với 10 bộ trang phục và nhiều bối cảnh khác nhau.

Video tái hiện cuộc tình "xuyên qua" 10 thời kỳ lịch sử của Minh Huyền và Hoàng Quân.

Bộ ảnh tái hiện hành trình tình yêu qua 10 dấu mốc lịch sử: thời Hùng Vương, triều Lý, triều Trần, triều Lê Sơ, triều Nguyễn và các giai đoạn đầu thế kỷ XX, năm 1945, năm 1975, thời kỳ bao cấp (thập niên 1980-1990) và hiện tại.

Để hoàn thiện 10 bộ ảnh với 10 phong cách khác nhau, cặp đôi cùng ê-kíp gồm 15 thành viên dành thời gian nghiên cứu tư liệu về kiểu dáng, hoa văn, chất liệu vải và đặc trưng trang phục của từng thời đại lịch sử trước khi bước vào 2 ngày quay chụp liên tục.

Bộ ảnh của cặp đôi Gen Z được thực hiện với thông điệp "đời đời kiếp kiếp". Ảnh: NVCC

Theo Minh Huyền, khâu phục trang là thử thách lớn nhất của bộ ảnh. Đặc biệt, với trang phục thời Hùng Vương, các thành viên dành nhiều thời gian nhất để phác thảo kiểu dáng, lựa chọn chất liệu và khâu tay nhằm tạo nên hình ảnh gần với nguyên mẫu nhất.

"Sau khi tham khảo nhiều tư liệu lịch sử, đồng thời sử dụng AI để hỗ trợ phác thảo màu sắc và kiểu dáng, cả ê-kíp đã tự đi tìm vải, cắt may và hoàn thiện từng chi tiết để bộ trang phục có thể chân thực nhất với hình dung về thời kỳ Vua Hùng", Minh Huyền chia sẻ.

Bên cạnh đó, trang phục triều Trần dành cho hình tượng vua và hoàng hậu cũng là một bài toán khó do tư liệu đối chiếu còn hạn chế. Sau nhiều lần tìm kiếm, ê-kíp phải liên hệ các đơn vị may chuyên nghiệp để đặt mô phỏng long bào, mũ bình thiên và mũ phượng dựa trên những tư liệu còn lưu giữ.

Trang phục thời Vua Hùng do Minh Huyền và ê-kíp tự phục dựng. Ảnh: NVCC

Ê-kíp cũng dành nhiều thời gian và công sức để lựa chọn bối cảnh phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Chị Ngân Hà - đại diện ê-kíp chụp ảnh cho biết, toàn bộ quá trình ghi hình được thực hiện trong 48 giờ liên tục tại nhiều địa điểm ở trung tâm và ngoại thành Hà Nội.

Để tái hiện thời Hùng Vương, đoàn chọn khu vực sườn núi tại Vườn quốc gia Ba Vì. Bối cảnh triều Trần được thực hiện tại chùa Thắng Nghiêm (Thanh Oai), các phân cảnh thời Lê Sơ và triều Nguyễn được ghi hình tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long. Trong khi đó, những giai đoạn năm 1945, năm 1975 và thời kỳ bao cấp được dàn dựng tại các tuyến phố cổ và khu tập thể cũ của Hà Nội.

﻿ Ê-kíp dành nhiều thời gian và công sức để lựa chọn bối cảnh phù hợp với từng trang phục lịch sử. Ảnh: NVCC

Việc di chuyển giữa các địa điểm chụp cũng là áp lực lớn đối với ê-kíp. Nhiều bối cảnh cách xa nhau tới 50 km, trong khi một số địa điểm chỉ mở cửa đến 17 giờ, khiến lịch trình phải được tính toán chi tiết theo từng mốc thời gian. "Chỉ một điểm chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thay đổi tạo hình, bối cảnh tiếp theo", chị Ngân Hà chia sẻ.

Minh Huyền cho biết nếu tính toàn bộ chi phí sản xuất, thời gian nghiên cứu, công sức của ê-kíp và giá trị của các bộ trang phục, bộ ảnh có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, điều quý giá nhất không nằm ở chi phí mà ở giá trị tinh thần và thông điệp mà bộ ảnh muốn gửi gắm.

﻿ Kinh phí thực hiện bộ ảnh ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: NVCC

"Ngoài việc lưu giữ kỷ niệm ngày cưới, tôi mong bộ ảnh góp phần lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa và trang phục truyền thống Việt Nam qua từng thời kỳ. Nếu bộ ảnh giúp mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, thêm yêu và quan tâm đến những giá trị truyền thống của dân tộc thì đó là điều hạnh phúc nhất đối với cả ê-kíp", Minh Huyền bày tỏ.

Ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bộ ảnh cưới của Minh Huyền và Hoàng Quân nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Ban đầu, cả hai chỉ xem đây là món quà đặc biệt để lưu giữ kỷ niệm ngày trọng đại, không nghĩ bộ ảnh lại tạo được sức lan tỏa lớn như vậy. "Rất bất ngờ, hạnh phúc và biết ơn khi bộ ảnh được nhiều người yêu thích, chia sẻ. Điều đó khiến món quà này trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều", Minh Huyền cho biết.