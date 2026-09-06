Lạ mắt bộ khoa phục lấy cảm hứng từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám

TPO - Đêm chung kết Khoa phục Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã gọi tên tác phẩm "Văn uyên" cho giải thưởng cao nhất. Sự kiện tôn vinh tinh thần sáng tạo trẻ, biến di sản văn hóa gần 1.000 năm thành nguồn cảm hứng thời trang đương đại.

Tối 4/9, tại sân Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chung kết và Lễ trao giải Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026).

TS. Đường Ngọc Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi - phát biểu tại đêm chung kết. Ảnh: BTC.

Tiến sĩ Đường Ngọc Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết mục tiêu của chương trình là đưa các giá trị của di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần công chúng hơn thông qua ngôn ngữ thiết kế thời trang đương đại.

“Đây không chỉ là sân chơi dành cho các nhà thiết kế trẻ, mà còn là nơi di sản gặp gỡ sáng tạo, để di sản trở thành nguồn cảm hứng và nguồn lực cho những ý tưởng mới”, TS. Đường Ngọc Hà nêu.

Cuộc thi trải qua hai vòng. Ở vòng sơ khảo, ban giám khảo đánh giá hồ sơ ý tưởng và bản vẽ thiết kế, tập trung vào tính rõ ràng của ý tưởng, khả năng khai thác các giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Tại vòng chung kết, thí sinh hoàn thiện bộ trang phục gồm trang phục chính cùng các phụ kiện như khăn, mũ...

Các thiết kế được thực hiện trên nhiều chất liệu và bằng những kỹ thuật đa dạng như lụa, tơ tằm, voan, thêu tay, in chàm.

Từ hơn 100 tác phẩm, ban giám khảo lựa chọn 30 thiết kế xuất sắc để trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 15 thiết kế tiêu biểu nhất bước vào vòng chung kết để tranh tài ở các hạng mục giải thưởng.

15 thiết kế khoa phục xuất sắc nhất tại đêm chung kết tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhà thiết kế Quang Hòa - thành viên ban giám khảo - cho biết ấn tượng với thái độ tìm hiểu nghiêm túc của các thí sinh về văn hóa khoa cử, cũng như cách họ kết hợp những giá trị xưa với nhịp sống ngày nay.

Giám khảo cho rằng việc phát huy văn hóa không chỉ dừng ở bảo tồn những giá trị thuộc về quá khứ mà còn cần tạo điều kiện để các giá trị đó tiếp tục được sáng tạo và hiện diện trong đời sống đương đại.

Giải thưởng cao nhất Tinh thần Văn hiến được trao cho tác phẩm Văn Uyên. Ảnh: BTC.

Những hoạt động như Khoa phục Việt Nam có thể trở thành cầu nối giữa di sản và sáng tạo, góp phần biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá bản sắc Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Giải thưởng cao nhất là Thiết kế tiêu biểu Tinh thần Văn hiến thuộc về tác phẩm Văn uyên của Nguyễn Thùy Linh.

Giải Mạch nguồn Di sản được trao cho hai thiết kế Đăng khoa của Nguyễn Trà My và Khuê văn các của Nguyễn Trúc Quỳnh.

Giải Mạch nguồn di sản thuộc về Đăng khoa (có mũ) của Nguyễn Trà My và Khuê văn các của Nguyễn Trúc Quỳnh. Ảnh: BTC.

Ở hạng mục Diễn giải đương đại, hai thiết kế được vinh danh gồm Dòng chảy di sản của Hoàng Lâm Thùy Trang và Khắc của Nguyễn Thị Linh Chi. Giải Khơi nguồn sáng tạo thuộc về thiết kế Vinh Quy của Mai Thị Ngọc Ánh.

Trong khi đó, giải Bình chọn online được trao cho thiết kế Khắc của Nguyễn Thị Linh Chi.