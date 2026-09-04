Công bố di chúc của nhạc sĩ Phú Quang

TPO - Từ năm 2026, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang chính thức tiếp nhận di sản âm nhạc do cha để lại. Con cả là nghệ sĩ Trinh Hương sẽ trực tiếp quản lý, phát triển kho tác phẩm.

Thông tin về việc tiếp nối di sản nhạc Phú Quang được gia đình nhạc sĩ chia sẻ ngày 4/9, tại buổi giới thiệu đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu. Đêm nhạc diễn ra lúc 20h ngày 12/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, trước sinh nhật nhạc sĩ Phú Quang (13/10) một ngày.

Đây cũng là chương trình đầu tiên sau khi ba người con Nguyễn Trinh Hương, Nguyễn Giáng Hương và Nguyễn Phú Vương chính thức tiếp nhận di sản âm nhạc của cha.

Giữ nguyên bản di chúc

Luật sư Lê Quyên - người đồng hành với gia đình trong quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến di chúc - cho biết câu chuyện xoay quanh bản di chúc bắt đầu từ năm 2021, khi Phú Quang vẫn còn sống.

Thời điểm tiếp cận bản di chúc, các luật sư nhận thấy văn bản do chính nhạc sĩ viết nên một số nội dung chưa thật chặt chẽ nếu xét theo thuật ngữ và yêu cầu pháp lý. Gia đình khi đó được tư vấn có thể lập lại di chúc nhằm bảo đảm đầy đủ hơn về hình thức.

Nghệ sĩ Trinh Hương chia sẻ về di sản âm nhạc Phú Quang và quá trình gia đình bắt tay thực hiện đêm nhạc.

Các con của Phú Quang, đặc biệt là nghệ sĩ Trinh Hương, lựa chọn không làm như vậy. Họ muốn giữ bản di chúc nguyên bản của cha, kể cả khi cách thể hiện trong đó có những điểm chưa hoàn thiện về mặt pháp lý.

“Các con của nhạc sĩ muốn giữ lại những gì nguyên bản nhất, mộc mạc nhất của bố”, luật sư Lê Quyên cho biết.

Theo bà, ngay từ đầu, điều gia đình đặt lên hàng đầu không phải lợi ích vật chất mà là bảo vệ di nguyện của Phú Quang, đặc biệt đối với phần di sản âm nhạc.

Di chúc của nhạc sĩ đề cập hai nhóm tài sản gồm nhà đất và di sản âm nhạc. Sau quá trình giải quyết kéo dài, quyền đối với các tác phẩm âm nhạc được để lại cho ba người con là Nguyễn Trinh Hương, Nguyễn Giáng Hương và Nguyễn Phú Vương. Trong đó, Trinh Hương trực tiếp quản lý và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc của cha.

“Chúng tôi không xem đó chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý, mà là sự chuyển giao của một trách nhiệm. Trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của cha, tiếp nối những giá trị ông đã gây dựng và để di sản ấy tiếp tục được lan tỏa đến thế hệ mai sau”, nghệ sĩ Trinh Hương nói.

Chị Giáng Hương nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của cha.

Ba người con cũng trực tiếp tham gia ê-kíp thực hiện đêm nhạc sắp tới. Trinh Hương đảm nhận chỉ đạo nghệ thuật, Giáng Hương phụ trách biên tập và Phú Vương thiết kế hình ảnh.

Người con thứ hai - chị Nguyễn Giáng Hương - cho rằng sau 5 năm nhạc sĩ Phú Quang qua đời, tình cảm của nghệ sĩ và khán giả dành cho ông vẫn hiện diện qua những chương trình âm nhạc của gia đình.

“Những nghệ sĩ đến với các chương trình trước đây cũng như chương trình sắp tới đều bởi tình yêu với ông. Chúng tôi lúc nào cũng có cảm giác bố vẫn còn ở đó”, chị chia sẻ.

Đưa di sản Phú Quang sang một chặng mới

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm - đảm nhận vai trò chỉ đạo thực hiện chương trình.

NSND Nguyễn Công Bẩy cho rằng các tác phẩm Phú Quang để lại đã vượt khỏi phạm vi một gia đình bởi chúng được công chúng tiếp nhận và sống trong đời sống âm nhạc suốt nhiều năm. Vì thế, các đơn vị nghệ thuật cũng có trách nhiệm đưa những tác phẩm này đến với những thế hệ khán giả tiếp theo.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy khẳng định "nhắc đến Phú Quang là nhắc đến Thủ đô Hà Nội".

Với riêng những sáng tác về Hà Nội, NSND Nguyễn Công Bẩy đánh giá Phú Quang tạo được dấu ấn qua cách đưa phố cũ, hàng cây, ô cửa, ánh nắng, mùa thu, mùa đông vào những câu chuyện về tình yêu và ký ức.

“Cho dù diện mạo Hà Nội có thay đổi sau 10 hay 20 năm nữa, những góc phố, hàng cây, ô cửa hay ánh nắng trong âm nhạc Phú Quang vẫn gợi lại một Hà Nội thanh lịch và giàu ký ức”, ông nói.

Sau 5 năm ngày mất của nhạc sĩ, yêu cầu đặt ra không phải chỉ tổ chức thêm một chương trình tưởng niệm mà cần tìm cách trình diễn mới cho kho tác phẩm.

Việc gia đình tiếp nhận di sản cũng đặt ra yêu cầu sáng tạo đối với giám đốc âm nhạc, đạo diễn và ê-kíp.

Phú Quang - Còn mãi một tình yêu được xây dựng với hai lớp âm nhạc. Phần giao hưởng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy, với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Các ca khúc được nhạc sĩ Trần Việt Anh hòa âm, phối khí.

Trần Việt Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Anh từng là học trò, cộng sự của nhạc sĩ Phú Quang, gắn bó với ông từ năm 16 tuổi và tham gia nhiều chương trình, dự án âm nhạc của ông.

Theo ê-kíp, những bản phối lần này không hướng đến thay đổi cấu trúc và tinh thần quen thuộc của tác phẩm mà tìm cách đưa thêm ngôn ngữ âm nhạc đương đại vào chương trình.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam lựa chọn ý tưởng căn phòng ký ức cho sân khấu. Ý tưởng được khơi nguồn từ mong muốn lúc sinh thời của nhạc sĩ Phú Quang về một không gian lưu giữ kỷ vật, ký ức để công chúng có thể tìm hiểu về ông.

“Tôi mong khán giả bước vào một không gian mà ở đó, mỗi giai điệu đều có thể đánh thức một phần ký ức của chính mình”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Ánh sáng, hình ảnh, mỹ thuật và chuyển động được sử dụng để kết nối âm nhạc với những ký ức về Phú Quang và Hà Nội. NSND Lê Khanh - người từng nhiều lần đồng hành với nhạc sĩ trong các chương trình trước đây - đảm nhận vai trò dẫn chuyện.

NSND Tấn Minh, NSND Lê Khanh sẽ xuất hiện ở đêm nhạc.

Đêm nhạc quy tụ các ca sĩ Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung và Trọng Tấn. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cũng tham gia biểu diễn.

Sự hiện diện của nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ được ê-kíp lựa chọn để tái hiện những giai đoạn khác nhau trong hành trình của nhạc Phú Quang. Một số giọng hát đã gắn với tác phẩm của ông từ nhiều năm trước, trong khi phần phối khí và dàn dựng được thực hiện cho sân khấu năm 2026.