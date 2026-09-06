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Đại sứ Pháp thăm ngôi chùa nghìn năm tuổi của Hà Nội để khép lại nhiệm kỳ

Phạm Hiền

TPO - Sáng 5/9, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet có chuyến thăm di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy tại xã Quốc Oai, Hà Nội. Ông chọn đây là điểm khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

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Ông Ngô Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai - cùng đại diện Ban Quản lý Di tích đón tiếp Đại sứ Pháp - Olivier Brochet - thăm Chùa Thầy. Ảnh: Phạm Hiền.

Bốn lần đến vẫn say mê

Trong chuyến thăm, Đại sứ Olivier Brochet được nghe đại diện lãnh đạo địa phương và ban quản lý di tích giới thiệu tổng quan về quần thể di tích danh thắng Chùa Thầy, nơi được mệnh danh là một trong những "tứ đại danh thắng" nổi tiếng nhất ở nơi xưa kia được gọi là xứ Đoài.

Đại sứ Olivier chia sẻ trước đây ông từng thăm ngôi chùa này bốn lần.

"Nhưng chuyến đi lần này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi muốn trở lại Chùa Thầy một lần nữa trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam", ông nói.

Đại sứ đặc biệt thích thú khi ngắm nhìn mái chùa cổ kính nằm lặng lẽ dưới bóng cây. Ông trân trọng dành lời khen ngợi nỗ lực của chính quyền địa phương và ban quản lý di tích trong việc giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn không gian kiến trúc qua biết bao thăng trầm lịch sử.

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Đại sứ Olivier Brochet đánh giá cao sự tỉ mỉ của địa phương trong công tác bảo tồn di sản. Ảnh: Phạm Hiền.

"Mỗi lần đến thăm chùa Thầy, tôi đều cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp bình yên, giống như đang được trở về với đất mẹ Việt Nam", Đại sứ nói.

Tại đây, Đại sứ Olivier Brochet có dịp trò chuyện với Thượng tọa Thích Minh Hiển - Trụ trì Chùa Thầy.

Thượng tọa Thích Minh Hiển chia sẻ với Đại sứ Pháp về lịch sử hình thành ngôi chùa từ thời nhà Lý (thế kỷ XI), gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư Từ Đạo Hạnh - vị cao tăng có công lớn trong việc truyền dạy nghệ thuật múa rối nước truyền thống.

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Thượng tọa Thích Minh Hiển chia sẻ với Đại sứ Olivier Brochet về bề dày lịch sử của ngôi cổ tự. Ảnh: Phạm Hiền.

Thượng tọa giải thích về lối kiến trúc độc đáo kiểu "chữ Tam" gồm 3 tòa song song: chùa Hạ (nơi bái lễ), chùa Trung (thờ Tam Bảo) và chùa Thượng (nơi đặt tượng 3 kiếp của Thiền sư Từ Đạo Hạnh).

Đại sứ Pháp lắng nghe từng chi tiết với sự trân trọng đặc biệt, ông bày tỏ sự kinh ngạc trước nghệ thuật chạm khắc gỗ tinh xảo của các nghệ nhân Việt xưa và giá trị tâm linh sâu sắc của ngôi chùa.

Qua cầu Nguyệt Tiên Kiều rêu phong và ngắm nhìn mái Thủy Đình cổ kính nằm lặng lẽ giữa hồ Long Trì, Đại sứ Olivier Brochet đặc biệt thích thú khi nghe giới thiệu về sân khấu múa rối nước trên mặt hồ - nét văn hóa dân gian độc đáo phát tích từ vùng đất này.

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Đại sứ Olivier Brochet nghe giới thiệu về cầu Nguyệt Tiên Kiều. Ảnh: Phạm Hiền.

Đại sứ Olivier Brochet cho biết ông rất thích xem rối nước. Dù các màn biểu diễn rối nước đều sử dụng tiếng Việt và ông không hiểu hết lời thoại của nhân vật, nhưng ông vẫn mường tượng mạch câu chuyện.

“Những hình ảnh giàu sức tưởng tượng như rồng bay lên hay rùa thần hiện ra giúp tôi phần nào cảm nhận được chiều sâu văn hóa Việt Nam. Dù chưa có dịp xem múa rối nước trực tiếp tại Chùa Thầy, tôi đã nhiều lần thưởng thức nghệ thuật này tại trung tâm Hà Nội", ông nói.

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Lãnh đạo xã Quốc Oai trao quà lưu niệm của địa phương tặng Đại sứ Olivier Brochet. Ảnh: Phạm Hiền.

Ấn tượng với sự tử tế

Nhìn lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ ấn tượng với “sự thân thiện, tử tế và niềm nở của người Việt”.

“Tôi nghĩ rằng đó là cảm nhận chung của những người nước ngoài khi đến Việt Nam, và đó cũng là ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất của tôi về đất nước và con người Việt Nam”, ông chia sẻ trong cuộc gặp báo chí ngày 4/9.

Ông cho biết trong thời gian ở Việt Nam, ông đi thăm nhiều nơi, không chỉ đến các thành phố lớn mà cả địa phương xa xôi, để chiêm ngưỡng phong cảnh rất đẹp của Việt Nam và gặp gỡ người dân địa phương.

Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ cảm xúc trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Hiền.

Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ cảm xúc trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
﻿Ảnh: Phạm Hiền.

Ông cũng bày tỏ ấn tượng với sự năng động trong quá trình phát triển của Việt Nam, sau khi trải qua giai đoạn lịch sử khó khăn, bi thương.

“Việt Nam quả thực có rất nhiều điều để hy vọng. Đây là quốc gia nhiều tham vọng, có nghị lực, năng lượng và tầm nhìn về tương lai”, ông nói.

Đại sứ cho biết Pháp mong muốn đồng hành với quá trình phát triển rất năng động của Việt Nam hiện nay.

“Khi rời Việt Nam, tôi mang theo ấn tượng mạnh mẽ về đất nước Việt Nam, biết ơn con người Việt Nam đã dành cho tôi nhiệm kỳ thú vị và đặc biệt, với niềm tin sâu sắc về sự phát triển của Việt Nam cũng như sự phát triển của quan hệ Pháp - Việt Nam trong thời gian tới”, ông nói.

Phạm Hiền
#đại sứ quán pháp #chùa thầy #Đại sứ Pháp #Đại sứ Olivier Brochet

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