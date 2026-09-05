Triển lãm nghệ thuật 'Dệt một ngày, thương một đời'

Từ khung cửi mẹ may đến tình yêu thương giữa các thế hệ, từ truyền thống xưa cũ tới cuộc sống hàng ngày, giám tuyển Dala Nguyễn cùng nhóm nghệ sĩ người Việt mang tới cho người yêu nghệ thuật tại New York, Mỹ một triển lãm đa giác quan, khai thác nét đẹp văn hóa gắn với đời sống lao động, tín ngưỡng đặc trưng của người Nùng An tại xã Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng.

“Lên Cao Bằng chạnh nhớ

Nhà thơ miền núi Hoa

Mây vẫn trắng, cây vẫn xanh

Người đã thành thiên cổ…”

Trích “Lên Cao Bằng” – Nguyễn Đức Mậu

Triển lãm nghệ thuật của nhóm tác giả Việt Nam.

Địa điểm: 291 phố Nhà Thờ, Manhattan, Thành phố New York, Mỹ.

Thời gian: Từ 5/9 – 24/10/2026.

Mở cửa từ: Thứ 3 đến Thứ 7 hàng tuần, 11h sáng – 6h tối.

Khai mạc: Thứ 6, ngày 4/9/2026 (theo giờ New York).

* Triển lãm có phiên bản theo dõi trực tuyến trên website: apexart.org

VỀ TRIỂN LÃM:

Từ khung cửi mẹ may đến tình yêu thương giữa các thế hệ, từ truyền thống xưa cũ tới cuộc sống hàng ngày, giám tuyển Dala Nguyễn cùng nhóm nghệ sĩ người Việt mang tới cho người yêu nghệ thuật tại New York, Mỹ một triển lãm đa giác quan, khai thác nét đẹp văn hóa gắn với đời sống lao động, tín ngưỡng đặc trưng của người Nùng An tại xã Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng.

Triển lãm mang tới 4 góc nhìn, 4 phương tiện khai thác bao gồm: nhiếp ảnh, phim tài liệu, âm thanh thực và trưng bày thị giác. Tất cả tựu chung trong một triển lãm hoàn chỉnh, được kỳ vọng mang một phần văn hóa và con người vùng Đông Bắc tới với thành phố New York – một trong những trung tâm nghệ thuật lâu đời, uy tín nhất thế giới.

Khung cửi thầm lặng, NAG Trung Đức (Triệu Vân)

VỀ CÁC NGHỆ SĨ:

Giám tuyển và trưng bày thị giác: Dala Nguyễn Dala Nguyen (Nguyễn Minh Hiếu) là nghệ sĩ thị giác và giám tuyển người Mường, hiện sống và làm việc tại London. Các tác phẩm của anh tập trung vào phối hợp giữa cảm nhận cá nhân với ký ức văn hóa cộng đồng thông qua thể nghiệm minh họa, sắp đặt, chất liệu, âm thanh và nghiên cứu thực hành. Minh Hiếu tốt nghiệp thủ khoa chương trình Thạc sĩ Minh họa tại Arts University Bournemouth năm 2024, đồng thời là người chiến thắng một trong những giải thưởng thiết kế thị giác bậc nhất toàn cầu D&AD New Blood: The Portfolios 2024. Các tác phẩm của Minh Hiếu đã được giới thiệu tại nhiều triển lãm ở Vương quốc Anh.

Nhiếp ảnh gia: Nguyễn Trung Đức

Sinh năm 1993 tại Hà Nam, nhiếp ảnh gia Triệu Vân - Nguyễn Trung Đức với 13 năm kinh nghiệm nhiếp ảnh nghệ thuật, văn hóa, thương mại. Các tác phẩm của Trung Đức thể hiện tình yêu sâu sắc với con người, tâm hồn và lối sống Việt. Với nhiều dự án nhiếp ảnh quảng bá du lịch, văn hóa tạo tiếng vang, triển lãm “Dệt một ngày, thương một đời” là triển lãm “chào sân” của Trung Đức với nghệ thuật quốc tế, đặc biệt là với người yêu nghệ thuật New York.

Phim tài liệu và âm thanh thực: Chu Minh Sang

Xuất phát điểm từ một biên tập viên, Minh Sang (sinh năm 1992) có cơ hội tới mọi miền Tổ quốc, lắng nghe nhiều câu chuyện, tiếp xúc với nhiều mảnh đời, tất cả những kỉ niệm trong hành trình công tác này đã tích lũy trong Minh Sang và cuối cùng thể hiện trong phim tài liệu và âm thanh thực tại triển lãm “Dệt một ngày, thương một đời”. Mang trong mình đang mê sáng tạo, những bộ phim tài liệu của Minh Sang được kỳ vọng sẽ truyền tải sâu sắc và chân thực hồn Việt tới với bạn bè quốc tế.

Giám tuyển Minh Hiếu (Dala Nguyễn) giới thiệu triển lãm tới khán giả New York.

Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT:

“Dệt một ngày, thương một đời” là triển lãm về tập tục của người Nùng An ở Cao Bằng, Việt Nam. Trong ngôi nhà của người Nùng An, phụ nữ đóng vai trò dệt vải trong khi đàn ông làm nghề rèn, làm nông nghiệp… Khi người thân trong gia đình khuất núi, những tấm vải này sẽ được dùng để may trang phục trong tang lễ, và khi tang lễ kết thúc, những “tấm áo mẹ may” này sẽ lại được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, như một phần kỉ niệm song hành giữa sự sống và cái chết, giữa kỉ niệm và hiện thực, giữa quá khứ và tương lai.

Điều đặc biệt là những ngôi nhà này thường có hai khung cửi song song: một của người mẹ chồng, một của người con dâu. Mỗi cuộn vải trên khung cửi lại thể hiện một câu chuyện khác nhau.

Khung cửi của người mẹ chồng – Lương Thị Nhung, 71 tuổi. Bà Nhung bắt đầu dệt vải từ năm 16 tuổi, tới nay với đôi mắt đã dần kém thị lực, bà Nhung đã hoàn thành 20 bộ quần áo cho bản thân, chồng và các con. Ở tuổi gần đất xa trời, bà Nhung tự hào về thành tựu đời người của mình, cuộc đời bên khung cửi của bà có thể nói đã có kết cục viên mãn.

Khung cửi của người con dâu – Phùng Thị So, 51 tuổi. Cũng bắt đầu dệt vải từ năm 16, 17 tuổi, nhưng tới nay công việc dệt vải, khâu trang phục của chị So chưa thể hoàn thành. Phần vì chị So bận rộn với đời sống nông nghiệp, chăm sóc gia đình, phần vì mối trăn trở khi con trai chưa lấy vợ. Khác với bà Nhung, chị So đứng trước câu hỏi: “Liệu truyền thống gia đình chị có ai tiếp bước, và người con dâu tương lai của chị liệu có sẵn lòng ngồi dệt bên chị với khung cửi song song?”.

Câu hỏi bỏ ngỏ của triển lãm được thể nghiệm trong không gian thực, với nội dung cụ thể và cách thể hiện đương đại, đa dạng về phương tiện, giản dị trong hình thức. Triển lãm mong muốn mang tới cảm nhận cách thức mà ký ức cộng đồng, sợi dây thế hệ được đan cài vào tấm vải vật lý, nơi sự sống và cái chết được cộng hưởng vĩnh hằng.

Ảnh: Triển lãm “Dệt một ngày, thương một đời”, New York.

VỀ BAN TỔ CHỨC – APEXPART, NEW YORK, MỸ:

Được thành lập tại thành phố New York, Mỹ từ năm 1994, Apexart là tổ chức nghệ thuật và giáo dục quốc tế, đồng thời là bệ phóng cho các giám tuyển, nghệ sĩ sáng tạo trong hơn 30 năm qua. Apexart nổi bật với mô hình tuyển chọn dự án minh bạch và độc lập: Các dự án được chấm theo hình thức ẩn danh, tức hội đồng bình chọn chấm giải hoàn toàn trên cơ sở nội dung, chất lượng nghệ thuật thay vì tên tuổi, kinh nghiệm của người nghệ sĩ. Tới nay, tổ chức Apexart đã tổ chức thành công 269 triển lãm tại 39 quốc gia, mang tới cơ hội giới thiệu nghề nghiệp cho hơn 1200 nghệ sĩ, đồng thời mang 240 nghệ sĩ, giám tuyển từ khắp nơi trên giới đến với cộng đồng yêu nghệ thuật.

Chi tiết website: apexart.org

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

WhatsApp: +44 7729 453 885

Email: dalainuk@gmail.com

Instagram: @dalainart

*** Thông tin thêm:

Trong kỳ tuyển chọn chính thức 2026-2027, triển lãm “Dệt một ngày, thương một đời – Weaving a day, Mourning a life” của giám tuyển người Việt, Dala Nguyễn đã xuất sắc giành vị trí cao nhất trong 747 dự án tham gia bình chọn. Triển lãm nhận được hơn 36.000 lượt đánh giá từ 1.072 giám khảo từ 79 quốc gia thuộc hội đồng bình chọn, từ đó nhận được tài trợ của Apexart và thành công tổ chức tại thành phố New York, cái nôi nghệ thuật uy tín bậc nhất thế giới.

*Ảnh không gian triển lãm phục vụ phóng viên, nhà báo: LINK