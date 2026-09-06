Thủ lĩnh Đoàn áo lính tranh tài

TPO - 47 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng sẽ tranh tài tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026, với các phần thi kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và tuyên truyền được sân khấu hóa.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 đang được triển khai đồng bộ. Hội thi có 47 đội thi, chia làm hai khu vực, gồm 29 đội khu vực phía Bắc và 18 đội khu vực phía Nam. Các đơn vị đăng cai là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ Binh chủng Đặc công năm 2026. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại hội thi, mỗi đội thi lựa chọn một cán bộ Đoàn cùng lực lượng hỗ trợ thực hiện hai phần thi gồm kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và tuyên truyền viên trẻ.

Ở phần thi kiến thức, cán bộ Đoàn làm bài trắc nghiệm trên phần mềm với 40 câu hỏi trong 20 phút. Phần thực hành kỹ năng hoặc năng khiếu được thí sinh bốc thăm nội dung trước khi thi.

Đáng chú ý, phần thi tuyên truyền viên trẻ được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, lấy tuyên truyền miệng làm chủ yếu, kết hợp video, pa nô, áp phích, bảng ảnh, âm thanh, ánh sáng và các loại hình nghệ thuật. Mỗi đội phải có ít nhất 2 tuyên truyền viên chính, lực lượng hỗ trợ trên sân khấu không quá 15 người.

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Minh

Nội dung tuyên truyền phải có chủ đề cụ thể, bảo đảm tính thời sự, cổ vũ, giáo dục và chiến đấu; bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động của tuổi trẻ tại đơn vị. Phần thi kéo dài từ 17 đến 20 phút, trong đó tổng thời lượng các hình thức minh họa độc lập không quá một phần ba chương trình.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Trưởng Ban tổ chức hội thi), cho biết tại khu vực phía Bắc, Cơ quan Thường trực phối hợp với Nhà hát Kịch nói Quân đội hỗ trợ âm thanh, ánh sáng phục vụ phần thi tuyên truyền viên trẻ và năng khiếu; đồng thời phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự triển khai hệ thống máy tính xách tay và phần mềm phục vụ phần thi kiến thức.

Theo kế hoạch, hội thi ở khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 13 đến 17/9, tại hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; hội thi khu vực phía Nam diễn ra từ 30/9 đến 2/10, tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (Cần Thơ).