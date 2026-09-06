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Nữ sinh tiếc không bấm chuông sớm, giành vòng nguyệt quế Đường Olympia với điểm số cách biệt

Tường Kha

TPO - Mắt tinh, suy luận nhanh; tiếc vì không bấm chuông sớm hơn; liên tiếp tăng cách biệt về điểm số trong 3/4 phần thi… để giành chiến thắng ấn tượng là màn trình diễn của nữ sinh Ngô Thuỵ Miên (THPT Liên Hà, Hà Nội) tại trận tuần 2 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26.

Thuỵ Miên học đều với điểm trung bình đạt 9,5 tất cả các môn học; từng đạt giải Khuyến khích cuộc thi Học sinh giỏi môn Hoá học cấp trường.

Trận thi tuần 2 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 là bốn thí sinh: Lương Nguyễn Bảo Châu (THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng), Ngô Thụy Miên (THPT Liên Hà, Hà Nội), Nguyễn Thế Minh (THPT Kinh Môn, Hải Phòng) và Phạm An Khang (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp).

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Nữ sinh Ngô Thuỵ Miên tại trận tuần 2 tháng 2 quý IV Olympia 26.

Phần thi Khởi động, Thuỵ Miên tạo được ưu thế dẫn đầu với 85 điểm, Bảo Châu 70 điểm, Anh Khang 45 điểm và Thế Minh 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm với 11 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về “đoạn bài hát sau nằm trong ca khúc nào”. Thuỵ Miên và Thế Minh có thêm 10 điểm với đáp án “Lên đàng”.

Ô hình ảnh đầu tiên được mở ra, Thụy Miên liền nhấn chuông và đưa được đáp án chính xác về ẩn số chướng ngại vật là “Lưu Hữu Phước”. Điều này giúp nữ sinh Hà Nội củng cố vị trí dẫn đầu với 155 điểm. Bảo Châu 70 điểm, An Khang 45 điểm, Thế Minh 40 điểm.

Chia sẻ về việc đưa ra đáp án chướng ngại vật, Ngô Thuỵ Miên bày tỏ: “Nếu đáp án này đúng em sẽ tiếc vì không bấm chuông sớm hơn. Theo trí nhớ của em, bài hát Lên đàng là sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Góc hình ảnh đang hiển thị bài hát Tiến về Sài Gòn cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước”.

Trước màn kết nối dữ liệu, suy luận của nữ thí sinh đến từ Hà Nội, MC Khánh Vy bày tỏ: “Mắt em khá tinh và suy luận khá nhanh" và chúc mừng Thuỵ Miên.

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Thuỵ Miên nhanh chóng giải ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh nỗ lực ghi điểm. Sau bốn cơ hội bứt tốc, Thụy Miên giữ vững phong độ, dẫn đầu đoàn leo núi với 265 điểm, Bảo Châu 140 điểm, An Khang 115 điểm và Thế Minh 60 điểm.

Phần thi Về đích, Thụy Miên lựa chọn ba câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm, nhưng không thành công trong việc cải thiện điểm số. Ở câu hỏi cuối, An Khang có cơ hội trả lời nhưng không thành công. Thuỵ Miên về vị trí với 265 điểm.

Bảo Châu lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cô giành điểm ở hai câu sau, về vị trí với 180 điểm.

An Khang lựa chọn ba câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Cậu ghi điểm ở câu thứ hai, nhưng đánh mất điểm ở câu cuối vào tay Thế Minh. An Khang về vị trí với 90 điểm.

Thế Minh lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm, nhưng không thành công trong việc nâng điểm số. Thế Minh về vị trí với 70 điểm.

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Ngô Thuỵ Miên giành vòng nguyệt quế với điểm số cách biệt.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, nữ sinh Ngô Thụy Miên (THPT Liên Hà, Hà Nội) thắng cách biệt với 265 điểm và giành vòng nguyệt quế.

Về nhì là Lương Nguyễn Bảo Châu (THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng) với 180 điểm. Cùng về ba là Phạm An Khang (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp) với 90 điểm và Nguyễn Thế Minh (THPT Kinh Môn, Hải Phòng) với 70 điểm.

Tường Kha
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