Bổ nhiệm anh Lê Hải Long làm Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

TPO - Tại lễ chào cờ tháng 9/2026 do cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức, đã công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Sáng 7/9, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 9/2026; công bố quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Lê Hải Long. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại chương trình đã công bố Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo quyết định, anh Lê Hải Long – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày có quyết định hiệu lực.

Anh Lê Hải Long (SN 1985, quê Phú Thọ) trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ.