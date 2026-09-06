Hơn 1.000 học sinh vùng khó được khám sức khoẻ, nhận quà yêu thương dịp tựu trường

TPO - Trong dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, hơn 1000 học sinh vùng khó khăn đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nhiều nguồn lực, phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới học sinh và điểm trường.

Đây là hoạt động do T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Unilever Việt Nam và các đơn vị triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, tổ chức. Hoạt động nhằm chào mừng năm học mới 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Theo thông tin T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong dịp khai giảng năm học mới, 1.100 học sinh tại Trường Tiểu học Phúc Than (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý (tỉnh Lào Cai) và Điểm trường Làng Cát thuộc Trường Tiểu học và THCS Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Thầy thuốc trẻ khám sức khỏe trong chương trình. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng tổ chức Đoàn – Hội địa phương, doanh nghiệp... đã trao tặng hàng nghìn phần quà, sản phẩm vệ sinh cá nhân; hỗ trợ tu sửa 5 điểm trường với tổng kinh phí 600 triệu đồng; trao học bổng cùng nhiều nguồn lực hỗ trợ về y tế, dinh dưỡng, học tập và an sinh xã hội.

Tại Lai Châu, chương trình đã lan tỏa thói quen giữ gìn vệ sinh, sống khỏe tới 300 học sinh. Các thầy thuốc trẻ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn các em về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh học đường.

Chương trình trao tặng 1.000 phần quà chăm sóc vệ sinh cá nhân và 1.000 đôi giày Bitis tới học sinh, giúp các em thêm tự tin, vui bước đến trường. Bên cạnh đó, 3 điểm trường Bản Mỏ, Sam Sẩu và Đội 11 thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than được hỗ trợ chi phí tu sửa cơ sở vật chất trị giá 300 triệu đồng; trao tặng sản phẩm nước rửa tay trị giá 150 triệu đồng và 50 suất học bổng khuyến học trị giá 50 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Nhiều suất quà tặng được trao tặng tới học sinh. Ảnh: BTC

Tại Lào Cai, 500 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, được khám, tư vấn sức khỏe; phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp và hướng dẫn các em chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Chương trình hỗ trợ trao tặng 500 phần quà chăm sóc vệ sinh cá nhân; hỗ trợ nhà trường tu sửa cơ sở vật chất trị giá 50 triệu đồng, sản phẩm nước rửa tay trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời, nhiều nguồn lực thiết thực được trao tặng tới nhà trường và địa phương như sách giáo khoa, phòng học STEM, nhu yếu phẩm. Tặng máy siêu âm và thiết bị y tế hỗ trợ Phòng khám Quân dân y Đồn Biên phòng Y Tý và Trạm Y tế xã Y Tý trị giá 400 triệu đồng.

Các hoạt động trong chương trình góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, khỏe mạnh. Ảnh: BTC

Tại Quảng Trị, 300 học sinh ở điểm trường Làng Cát thuộc Trường Tiểu học và THCS Đakrông được khám, tư vấn sức khỏe, nhận các phần quà chăm sóc sức khỏe và sản phẩm vệ sinh cá nhân, góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Chương trình trao tặng nhà trường gói hỗ trợ tu sửa điểm trường trị giá 320 triệu đồng, sản phẩm nước rửa tay trị giá 50 triệu đồng và 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong năm học mới.