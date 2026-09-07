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Thế giới

Trường học Iran thành nơi tưởng niệm sau thảm kịch khiến hơn 100 học sinh thiệt mạng

Phạm Hiền

TPO - Ngôi trường Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab, Iran, đã trở thành nơi tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa trong những ngày đầu của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi cuối tháng 2.

Theo giới chức Iran, hơn 100 học sinh đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tên lửa của Mỹ bị cho là đã đánh trúng ngôi trường. Nhiều tháng trôi qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lầu Năm Góc vẫn chưa nhận trách nhiệm hay công bố kết quả điều tra.

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Khu tưởng niệm tại trường học bị tấn công vào ngày 28/2, Minab, Iran. (Ảnh: Reuters)
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Khung cảnh tan hoang sót lại của trường học sau vụ tấn công ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)

Cánh cổng trường học màu xanh tươi sáng từng có hình vẽ bản đồ Iran, những chiếc bút chì cỡ và chân dung các nhà khoa học, giờ đây chỉ còn cảnh hoang tàn. Những bức hình ghi lại khoảnh khắc đời thường, những bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của các em đã nhường chỗ cho những tấm chân dung có dải băng tang.

Câu chuyện về ngôi trường một lần nữa lại gây chú ý sau vụ vụ tên lửa bắn trúng đám cưới ở Iran vào đầu tháng này, khiến nhiều người thương vong.

Phóng viên AP đã đến thăm tòa nhà 2 tầng bị tàn phá nặng nề, nơi các lớp học vẫn giữ nguyên trạng thái dở dang của bài học cuối cùng với những chiếc bàn ghế vùi lấp một phần và trần nhà sập.

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Nghĩa trang dành cho các học sinh thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)

Nhiều bên kêu gọi bảo tồn tòa nhà bị đánh sập thành "nhân chứng" lịch sử. Thống đốc tỉnh Hormozgan - ông Mohammad Ashouri Taziani, cho biết tòa nhà sẽ được chuyển đổi thành bảo tàng chiến tranh và nhà tưởng niệm.

Ngay gần đó, một nghĩa trang Minab được lập nên dành riêng cho các nạn nhân nhỏ tuổi xấu số. Người dân địa phương cho biết đến nay vẫn còn 3 thi thể chưa được tìm thấy.

Phạm Hiền
Theo AP
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