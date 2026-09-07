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Pháp luật

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Bắt nghi phạm giật điện thoại, rút dao uy hiếp phụ nữ giữa đường

Hoài Văn

TPO - Sau khi áp sát giật điện thoại của một phụ nữ trên quốc lộ 40B, Nguyễn Hoàng Ân rút dao hướng về phía nạn nhân để uy hiếp rồi bỏ chạy. Nghi phạm 28 tuổi, từng có 2 tiền án, vừa bị lực lượng công an truy bắt.

Ngày 7/9, lãnh đạo Công an xã Thạnh Bình TP. Đà Nẵng cho biết, nghi phạm Nguyễn Hoàng Ân (28 tuổi, trú thôn Đại An, xã Thạnh Bình) vừa bị công an bắt giữ để điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

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Nghi phạm Nguyễn Hoàng Ân manh động dùng hung khí uy hiếp đe dọa cướp tài sản. Ảnh CTV

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/9, chị Nguyễn Thị Kim L. (43 tuổi, trú thôn An Sơn, xã Thạnh Bình) cùng chị Lưu Thị H. (34 tuổi) đi xe máy về nhà sau giờ làm.

Khi đến đoạn quốc lộ 40B qua thôn Đại An, một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau áp sát, bất ngờ giật chiếc điện thoại để trong túi quần sau của chị L.

Sau khi lấy được tài sản, đối tượng rút dao, hướng về phía chị L. để uy hiếp rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hoảng sợ, hai người phụ nữ tiếp tục điều khiển xe về nhà và trình báo vụ việc với Công an xã Thạnh Bình.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạnh Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cùng công an các địa bàn giáp ranh tổ chức truy tìm nghi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Hoàng Ân là người thực hiện vụ cướp giật. Ân được xác định sử dụng xe máy mang biển kiểm soát 92M1-246.88 để gây án.

Đáng chú ý, Ân từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND huyện Tiên Phước (cũ) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Năm 2024, TAND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) tiếp tục tuyên phạt Ân 1 năm 8 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau quá trình truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Ân.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
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