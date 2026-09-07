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Pháp luật

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Lĩnh án vì mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi cho các đối tượng lừa đảo thuê

Tân Châu

TPO - Bùi Trung Trường mở 30 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi đưa sang Campuchia cho người nước ngoài thuê với giá 10-12 triệu đồng/tài khoản mỗi tháng.

Ngày 7/9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Trường (SN 1993, ngụ TP Hải Phòng) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Bùi Trung Trường tại phiên tòa ngày 7/9.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Trường lên mạng xã hội Telegram liên hệ với một người sử dụng tài khoản có tên “A Chương” để tìm việc làm.

“A Chương” yêu cầu Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi đưa sang Campuchia cho người nước ngoài thuê. Mỗi tài khoản, Trường được trả khoảng 10 triệu đồng tiền thuê và 12 triệu đồng tiền công mỗi tháng.

Thực hiện yêu cầu, Trường đã mở 30 tài khoản tại 8 ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, Trường đưa 8 tài khoản sang Campuchia cho các đối tượng người nước ngoài thuê để sử dụng vào việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định, sau khi lừa được tiền của các bị hại, các đối tượng chuyển tiền vào những tài khoản do Trường cung cấp. Trường thực hiện sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của mình sang các tài khoản khác theo chỉ đạo.

Cơ quan chức năng xác định, tài khoản một ngân hàng mang tên Trường đã nhận 51 triệu đồng của anh Trương Quang Dũng. Trước đó, các đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an, thông báo anh Dũng liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan. Tin tưởng, anh Dũng chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Tương tự, tài khoản của Trường còn nhận 88,4 triệu đồng từ anh Nguyễn Nhật Huy. Các đối tượng cũng giả danh cán bộ công an, yêu cầu anh Huy chuyển tiền để “chứng minh” không liên quan đến vụ án.

Tổng số tiền Trường có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền của hai bị hại là 140 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, Trường được trả 80 triệu đồng tiền thuê tài khoản và 12 triệu đồng tiền công.

Tân Châu
#Bùi Trung Trường #TAND TPHCM #Giả danh công an #Campuchia #Thuê tài khoản ngân hàng #Lừa đảo qua mạng

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