Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào năm 2030

TPO - Ngày 7/9, ngay sau lễ đón chính thức tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn Ban lãnh đạo mới.

Bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc hỗ trợ công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có con cháu gia đình đa văn hóa Việt - Hàn yên tâm sinh sống, làm việc và hội nhập.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như: cơ sở hạ tầng, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn, năng lượng, cảng biển; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao; triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; đồng thời tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững... Hai bên thống nhất phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027; tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hàn Quốc, Mekong - Hàn Quốc.