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Sạt lở 2/3 mặt đường ở Lâm Đồng, có vị trí sâu hơn 9m

Thái Lâm

TPO - Sau nhiều trận mưa lớn, một đoạn đường nối phường Đông Gia Nghĩa với phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, "ăn" sâu vào khoảng 2/3 mặt đường.

Ngày 7/9, ông Thạch Cảnh Tịnh - Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa cho biết: Địa phương đang tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở tại tuyến đường qua tổ dân phố S’Rê Ú nối khu vực này với tổ dân phố 8 (phường Bắc Gia Nghĩa) để có phương án xử lý.

Theo người dân, sạt lở bắt đầu từ tối 1/9, rạng sáng 2/9. Ban đầu, phần đường bị sạt khoảng 1m, nhưng sau các trận mưa, đặc biệt là trận mưa lớn tối 5/9, điểm sạt tiếp tục mở rộng, kéo dài khoảng 10m và "ăn" sâu vào khoảng 2/3 mặt đường.

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Nhiều cây cà phê bên taluy bị kéo trượt xuống phía dưới.

Tại hiện trường, khu vực có nguy cơ mất an toàn kéo dài khoảng 30m, trong đó có vị trí sạt sâu hơn 9m. Nhiều cây cà phê bên taluy bị kéo trượt xuống phía dưới. Xung quanh điểm sạt xuất hiện thêm nhiều vết nứt, gãy mới, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt nếu mưa lớn kéo dài.

Đây là tuyến đường phục vụ đi lại, lao động, sản xuất của khoảng 50 hộ dân tại tổ dân phố S’Rê Ú. Tuyến đường đồng thời kết nối phường Đông Gia Nghĩa với phường Bắc Gia Nghĩa và xã Quảng Khê, là lối vào khu vực sản xuất của người dân.

"Ban ngày có rất nhiều người đi qua, nhưng ban đêm người dân phải chọn đi một lối khác dù đường xa hơn", anh Phạm Khắc Tài (người dân tổ dân phố S’Rê Ú) cho biết.

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Chính quyền phường Đông Gia Nghĩa cắm biển báo, giăng dây khoanh vùng điểm sạt lở.
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Đáng lo ngại, thời điểm này người dân đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Do xe tải lớn không thể qua khu vực sạt lở, một số hộ phải dùng xe máy cày hoặc xe máy để vận chuyển nông sản. Điểm sạt lở cũng gây khó khăn cho việc vận chuyển phân bón khi mùa mưa đang vào cao điểm.

"Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường, giăng dây và cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm", Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa cho biết.

Thái Lâm
#sạt lở #Lâm Đồng #đường liên phường #mưa lớn #Đông Gia Nghĩa #Bắc Gia Nghĩa #đe dọa an toàn

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