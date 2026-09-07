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Thủ tướng bổ nhiệm hai Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Hoàng An

TPO - Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế, vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sáng 7/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm hai nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trao quyết định và tặng hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng trên cương vị mới hai tân Phó Tổng Thanh tra sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định bổ nhiệm cho hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan và tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng nhận thức được rằng đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, trách nhiệm lớn lao mà ông và người đồng cấp được giao phó ở một cơ quan có vị trí quan trọng.

Trước Phó Thủ tướng và lãnh đạo ngành Thanh tra, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết trên cương vị công tác mới, làm việc với cái tâm và trách nhiệm cao nhất. Khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là sự phân công nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; khẩn trương nghiên cứu, tiếp cận, nắm bắt các nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách.

“Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được xem xét để giải quyết kịp thời, đúng quy định; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chủ động báo cáo, đề xuất, không né tránh, đùn đẩy hoặc để chậm tiến độ”, ông Phạm Thành Ngại cam kết.

Nhân dịp này, ông Phạm Thành Ngại cảm ơn các cơ quan đã quan tâm, phối hợp tạo điều kiện trong công tác cán bộ.

Hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP Huế, Tỉnh ủy Đồng Tháp, nơi các ông từng công tác đã giáo dục, rèn luyện, tin tưởng và tạo điều kiện cho các ông trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàng An
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