Gã trai trẻ làm giả 6 sổ tiết kiệm chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của người phụ nữ

TPO - Quen nhau qua Zalo, chị An bị Vũ Ngọc Cường gian dối làm giả 6 sổ tiết kiệm của ngân hàng PVcombank để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.

Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Cường (SN 1993, ở tỉnh Ninh Bình) mức án 17 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cáo trạng xác định, từ 10/11 - 29/12/2023, chị A. nhiều lần chuyển tổng số 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tại Ngân hàng PVcombank do Cường mở hộ. Sau khi chị A. chuyển tiền, Cường thuê người làm giả 6 sổ tiết kiệm, điền mức lãi suất do bị cáo tự nghĩ ra. Sổ tiết kiệm giả này được Cường đem đến nhà cho chị A.

Trong khi, khoản tiền chị A. chuyển đã bị Cường chuyển sang một tài khoản ngân hàng khác để bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Vũ Ngọc Cường.

Một thời gian sau, chị A. đề nghị Cường mở cài ứng dụng PVcombank nhưng Cường viện lý do ứng dụng này chưa áp dụng với trường hợp gửi nhiều tiền như chị.

Nghi ngờ Cường lừa đảo, chị A. tự cài ứng dụng, đến ngày 12/4/2024, chị mang các sổ tiết kiệm ra phòng giao dịch để kiểm tra mới biết cả 6 sổ tiết kiệm của mình không có trên hệ thống ngân hàng.

Về phía ngân hàng, khi phát hiện có đối tượng làm giả sổ tiết kiệm để lừa dối khách hàng, đại diện PVcombank đã chủ động trình báo Công an quận Ba Đình cũ, để giải quyết.

Cơ quan điều tra xác định ngoài chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của chị A, Cường còn vay của chị này 797 triệu đồng. Đến nay, Cường mới trả cho chị 2,1 tỷ đồng.

Tại tòa, Cường khai không có việc làm ổn định, quen chị A. qua Zalo. Trong các buổi gặp mặt Cường thấy chị có điều kiện kinh tế, đang muốn gửi tiền tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện hành vi, Cường tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng PVcombank, có khả năng xin cho chị A. gửi tiền với lãi suất cao hơn các ngân hàng khác. Tin tưởng, chị A. chuyển tiền cho Cường và nhận sổ tiết kiệm mà không cần trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục.