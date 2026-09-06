Bôn Jứ vùng 'rốn lũ' sông Ba được bộ đội chuyển đến nơi an toàn

Người dân Bôn Jứ sẽ có nơi ở mới với quy mô gần 22 ha, được quy hoạch làm nơi ở mới an toàn cho 207 hộ dân buôn Jứ. Kinh phí dự án trên ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Địa điểm này cách nơi ở cũ khoảng 5km. Dự án gồm 55 hộ được dựng nhà mới và 152 hộ di dời nhà cũ. Đến nay, 32/55 căn nhà xây mới đã hoàn thành và khoảng 30 căn nhà cũ đã được người dân tháo dỡ để chờ vận chuyển.