Bôn Jứ vùng 'rốn lũ' sông Ba được bộ đội chuyển đến nơi an toàn

TPO - Người dân Bôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai thường xuyên phải chống chịu ngập lụt khi mưa lớn đổ về sông Ba. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã giúp tháo dỡ nhà, di chuyển dân đến nơi an toàn hơn.
Những ngày này, 219 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giúp người dân buôn Jứ chuyển nhà về nơi ở mới, an toàn hơn.
Cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống xe cẩu, xe tải phối hợp với địa phương và khoảng 20 xe vận chuyển miễn phí từ các tổ chức, cá nhân.
Các chiến sĩ trẻ nhổ đinh, phân loại gỗ còn sử dụng được.
Nhờ có lực lượng bộ đội mà bà con đỡ tốn kinh phí tháo dỡ, công việc diễn ra khẩn trương, bài bản.
Việc tháo dỡ nhà rất nguy hiểm, nặng nhọc, cần những người khoẻ mạnh thực hiện.
Những chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ quyết tâm, đồng lòng hoàn thành công việc trước tháng 11 năm nay để bà con có nơi ở mới.
Nơi ở mới cách điểm ngập lụt Bôn Jứ chừng 5km. Địa điểm này cao ráo, an toàn để bà con lập nghiệp, yên tâm sinh sống lâu dài.
Thiếu tá Nguyễn Công Sáu - Trợ lý Ban Chính trị Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng các chiến sĩ đang đào mương hệ thống thoát nước tại nơi ở mới cho bà con.
Người dân Bôn Jứ sẽ có nơi ở mới với quy mô gần 22 ha, được quy hoạch làm nơi ở mới an toàn cho 207 hộ dân buôn Jứ. Kinh phí dự án trên ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Địa điểm này cách nơi ở cũ khoảng 5km. Dự án gồm 55 hộ được dựng nhà mới và 152 hộ di dời nhà cũ. Đến nay, 32/55 căn nhà xây mới đã hoàn thành và khoảng 30 căn nhà cũ đã được người dân tháo dỡ để chờ vận chuyển.