Nam thần hoàn hảo nhất Nhật Bản

TPO - Sakaguchi Kentaro - mỹ nam nổi danh của màn ảnh Nhật Bản - vừa thông báo kết hôn. Tên tuổi của anh còn rất được yêu thích tại Hàn Quốc, Trung Quốc.