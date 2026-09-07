Sự cố rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến hơn 422.000 người hâm mộ Kpop

TPO - Nền tảng dành cho người hâm mộ Weverse xác nhận 422.584 tài khoản bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật. Công ty khẳng định dữ liệu bị rò rỉ chủ yếu là mã định danh nội bộ, không thể sử dụng bên ngoài hệ thống.

Ngày 6/9, Weverse Company, đơn vị vận hành Weverse - nền tảng dành cho người hâm mộ trực thuộc tập đoàn giải trí Hàn Quốc Hybe - thông báo về vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến 422.584 tài khoản.

“Ngày 3/9 (giờ Hàn Quốc), chúng tôi nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA) rằng nguồn tin bên ngoài đã báo cáo lỗ hổng bảo mật trong dịch vụ Weverse. Sau đó, chúng tôi ngay lập tức tiến hành kiểm tra nội bộ và ứng phó khẩn cấp”, Chủ tịch Weverse Company Yang Zooil cho biết.

Sự cố rò rỉ dữ liệu quy mô lớn xảy ra trên Weverse.

Kết quả kiểm tra xác định 422.584 tài khoản bị ảnh hưởng. Theo Weverse, dữ liệu bị rò rỉ gồm thông tin định danh nội bộ - dãy số riêng được hệ thống tự động tạo ra khi người dùng đăng ký tài khoản để nhận diện tài khoản trong hệ thống.

Công ty nhấn mạnh đây không phải tên, số điện thoại hay thông tin liên hệ có thể trực tiếp xác định danh tính người dùng. Mã định danh này chỉ được sử dụng trong hệ thống nội bộ của Weverse và không thể sử dụng bên ngoài.

Một số dữ liệu liên quan giao dịch cũng bị truy cập, gồm hình thức mua hàng hoặc phương thức thanh toán, tên cổng thanh toán, loại tiền tệ, số tiền giao dịch, số tiền hủy, thời gian mua hàng, trạng thái giao dịch và thời gian hoàn tiền nếu giao dịch bị hủy.

Weverse cho biết những dữ liệu trên không phải thông tin cá nhân trực tiếp nhận diện người dùng, không bao gồm thông tin thanh toán có thể trực tiếp dẫn đến việc chuyển tiền trái phép.

Sau khi phát hiện sự cố, Weverse tăng cường bảo mật đối với API - cổng giao tiếp giúp các hệ thống phần mềm trao đổi dữ liệu - xử lý thông tin thanh toán. Công ty siết chặt quyền truy cập và loại bỏ thông tin nhận dạng nội bộ khỏi dữ liệu có thể bị phơi nhiễm ra bên ngoài.

Ngày 4/9, Weverse gửi báo cáo sự cố tới KISA và thực hiện quy trình thông báo riêng tới những khách hàng bị ảnh hưởng theo quy định pháp luật. Weverse cũng yêu cầu bên truy cập trái phép thu hồi những dữ liệu liên quan và dự kiến tiến hành các biện pháp pháp lý để quy trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ sự cố.

“Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này và sẽ thực hiện mọi biện pháp thích hợp để giải quyết lo lắng của khách hàng. Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng vì bất tiện đã gây ra”, ông Yang nói.

Sự cố rò rỉ dữ liệu đặt ra nghi vấn về tính bảo mật của Weverse - nền tảng kết nối người hâm mộ và thần tượng.

Dù đã đưa ra thông báo, Weverse chưa công bố một số thông tin được người dùng quan tâm, như nguyên nhân cụ thể của vụ rò rỉ, phạm vi truy cập thực tế, lượng dữ liệu đã được thu hồi và liệu có nguy cơ phát sinh thêm sự cố hay không.

Weverse khẳng định dữ liệu bị rò rỉ không thể sử dụng bên ngoài hệ thống. Tuy nhiên, với nền tảng đang nắm giữ dữ liệu của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu, sự cố vẫn đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo mật đối với dịch vụ fandom kỹ thuật số.

Đây không phải lần đầu Weverse vướng bê bối liên quan đến bảo mật thông tin người dùng trong năm 2026. Đầu tháng 1, Weverse Company xác nhận một nhân viên nội bộ chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của người tham gia các sự kiện dành cho fan.

Nhân viên này bị phát hiện chia sẻ tên và năm sinh của người tham gia fansign trong nhóm trò chuyện riêng, đồng thời chụp và chia sẻ danh sách 30 người trong sự kiện khác (có tên, ngày sinh và số điện thoại).

Weverse sau đó đình chỉ nhân viên liên quan, đưa người này ra hội đồng kỷ luật và gửi đơn tố giác hình sự.