Quy định xử lý vi phạm của đảng viên trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 212 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định có một điều nêu về các hành vi vi phạm của đảng viên trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (điều 48).

Kỷ luật hành vi nghiên cứu, phát triển sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định

Theo quy định, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đầu tiên là hành vi cản trở, gây khó khăn cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào việc đặt hàng, tài trợ, hỗ trợ, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc hành vi khác can thiệp trái pháp luật vào hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: PV)



Nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai, xử lý, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.

Cản trở, từ chối cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.

Bên cạnh đó là hành vi thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về an toàn, an ninh mạng.

Không tuân thủ quy định trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc cố ý che giấu rủi ro khi thực hiện những hành vi trái quy định.

Tiết lộ hoặc sử dụng trái phép dữ liệu thu thập trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện, kiểm thử hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái với quy định; che giấu thông tin; làm sai lệch thông tin; cản trở, vô hiệu hóa hoặc làm sai lệch cơ chế giám sát, can thiệp và kiểm soát của con người đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Thu thập, sử dụng, chia sẻ, mua, bán, khai thác dữ liệu số trái quy định.

Thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, nhưng xảy ra thiệt hại thì xem xét miễn kỷ luật

Quy định cũng nêu, với trường hợp đã kỷ luật theo các hành vi nói trên mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm một trong các trường hợp theo quy định thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Cụ thể, như việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ. Lợi dụng, chiếm đoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chỉ đạo, thực hiện không đúng quy định trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ cấm hoặc hạn chế chuyển giao.

Lừa dối, giả mạo trong việc lập, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ, nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư.

Tiết lộ bí mật công nghệ trái pháp luật, cản trở hoạt động chuyển giao công nghệ.

Quyết định, thực hiện phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại máy tính, mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số.

Cản trở, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số. Cản trở, phân biệt đối xử, tạo độc quyền, cát cứ, hạn chế cạnh tranh trong phát triển, vận hành, khai thác hệ thống số.

Đăng tải lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng xã hội, thiết bị số những thông tin trái pháp luật hoặc tài liệu chưa được phép công bố. Truyền bá thông tin sai sự thật, xuyên tạc kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;…

Quy định cũng nêu rõ các trường hợp vi phạm ở mức độ phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ, trong đó, có các hành vi, như: Lợi dụng hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người.

Tiết lộ tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; không trung thực trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Lợi dụng chuyển giao công nghệ làm thiệt hại lợi ích quốc gia, sức khoẻ con người, môi trường; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Lợi dụng việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, phát triển, kinh doanh, lưu hành sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu để xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…