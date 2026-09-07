Đột quỵ 2 lần trong 6 tháng vì tự ý ngưng thuốc

TPO - Từng được can thiệp tái thông mạch máu não và hồi phục gần như hoàn toàn, người đàn ông 64 tuổi sau đó tự ý ngưng thuốc, không tái khám. Khoảng 6 tháng sau, ông bị đột quỵ lần hai do tắc vị trí mạch máu cũ, trong khi não còn có một túi phình mạch lớn.

Tự ý ngưng thuốc, không tái khám sau đột quỵ

Ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin về một ca bệnh đột quỵ 2 lần trong 6 tháng.

Bệnh nhân là ông N.H.A. (64 tuổi, ngụ xã Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), từng điều trị đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não tại bệnh viện khoảng 6 tháng trước.

Sau khi được điều trị nội khoa kết hợp can thiệp tái thông mạch máu não, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ông A. có thể đi lại, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Tuy nhiên, do cảm thấy sức khỏe ổn định, ông không tái khám theo lịch, tự ý ngưng thuốc và vẫn duy trì thói quen hút thuốc lá nhiều.

Khoảng 6 tháng sau, ông A. đột ngột méo miệng, nói khó và yếu một bên cơ thể. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị đột quỵ tái phát do tắc vị trí mạch máu đã đặt stent trước đó.

Ông N.H.A. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Theo BS.CKI Trần Tiến Thành, Phó khoa Thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, ca bệnh lần này phức tạp hơn lần can thiệp trước do vị trí đã đặt stent bị tắc trở lại. Đáng chú ý, người bệnh đồng thời có một túi phình mạch máu não lớn ở phía đối diện.

Tình trạng trên khiến ê-kíp phải cân nhắc đồng thời hai vấn đề: tái thông mạch máu đang bị tắc để khôi phục dòng máu lên não, đồng thời xử lý túi phình nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra biến cố.

Sau hội chẩn, ê-kíp can thiệp mạch máu não đã tiến hành tái thông vị trí mạch máu bị tắc trong stent và can thiệp túi phình ở phía đối diện. Sau can thiệp, dòng máu qua vị trí tắc được tái lập, túi phình được xử lý gần như hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục được điều trị hồi sức và nội khoa.

Khoảng một tuần sau, sức khỏe cải thiện, ông A. có thể đi lại gần như bình thường, nói chuyện rõ và tự thực hiện nhiều sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, người bệnh được xuất viện.

Đột quỵ có thể tái phát

Từ trường hợp này, BS.CKI Trần Tiến Thành lưu ý người từng bị đột quỵ vẫn có nguy cơ tái phát, kể cả khi đã hồi phục tốt sau điều trị.

Đối với người đã được can thiệp và đặt stent mạch máu não, việc tái khám định kỳ giúp bác sĩ theo dõi tình trạng lưu thông của stent, đánh giá hệ thống mạch máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Người bệnh cũng cần tuân thủ thuốc theo chỉ định, không tự ý ngưng hoặc thay đổi thuốc. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như CT hoặc MRI mạch máu não để theo dõi.

“Người bệnh cần uống thuốc đúng liều, đúng giờ và tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ”, BS. Thành khuyến cáo.

Hình ảnh mạch máu não của bệnh nhân sau can thiệp

Bên cạnh việc dùng thuốc, người có bệnh lý mạch máu cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vận động phù hợp và kiểm soát các bệnh lý nền.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, với đột quỵ nhồi máu não do hẹp mạch máu lớn nội sọ, điều trị nội khoa tích cực vẫn là phương pháp chủ yếu. Can thiệp đặt stent chỉ được cân nhắc ở những trường hợp phù hợp, đặc biệt khi điều trị nội khoa không đạt hiệu quả. Sau khi đặt stent, người bệnh cần tuân thủ thuốc kháng kết tập tiểu cầu theo chỉ định, bỏ thuốc lá, kiểm soát bệnh nền và thay đổi lối sống để giảm thiểu nguy cơ tái phát.