Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đột quỵ 2 lần trong 6 tháng vì tự ý ngưng thuốc

Anh Nhàn

TPO - Từng được can thiệp tái thông mạch máu não và hồi phục gần như hoàn toàn, người đàn ông 64 tuổi sau đó tự ý ngưng thuốc, không tái khám. Khoảng 6 tháng sau, ông bị đột quỵ lần hai do tắc vị trí mạch máu cũ, trong khi não còn có một túi phình mạch lớn.

Tự ý ngưng thuốc, không tái khám sau đột quỵ

Ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thông tin về một ca bệnh đột quỵ 2 lần trong 6 tháng.

Bệnh nhân là ông N.H.A. (64 tuổi, ngụ xã Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), từng điều trị đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não tại bệnh viện khoảng 6 tháng trước.

Sau khi được điều trị nội khoa kết hợp can thiệp tái thông mạch máu não, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ông A. có thể đi lại, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Tuy nhiên, do cảm thấy sức khỏe ổn định, ông không tái khám theo lịch, tự ý ngưng thuốc và vẫn duy trì thói quen hút thuốc lá nhiều.

Khoảng 6 tháng sau, ông A. đột ngột méo miệng, nói khó và yếu một bên cơ thể. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cấp cứu. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị đột quỵ tái phát do tắc vị trí mạch máu đã đặt stent trước đó.

dot-quy.jpg
Ông N.H.A. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Theo BS.CKI Trần Tiến Thành, Phó khoa Thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, ca bệnh lần này phức tạp hơn lần can thiệp trước do vị trí đã đặt stent bị tắc trở lại. Đáng chú ý, người bệnh đồng thời có một túi phình mạch máu não lớn ở phía đối diện.

Tình trạng trên khiến ê-kíp phải cân nhắc đồng thời hai vấn đề: tái thông mạch máu đang bị tắc để khôi phục dòng máu lên não, đồng thời xử lý túi phình nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra biến cố.

Sau hội chẩn, ê-kíp can thiệp mạch máu não đã tiến hành tái thông vị trí mạch máu bị tắc trong stent và can thiệp túi phình ở phía đối diện. Sau can thiệp, dòng máu qua vị trí tắc được tái lập, túi phình được xử lý gần như hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục được điều trị hồi sức và nội khoa.

Khoảng một tuần sau, sức khỏe cải thiện, ông A. có thể đi lại gần như bình thường, nói chuyện rõ và tự thực hiện nhiều sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, người bệnh được xuất viện.

Đột quỵ có thể tái phát

Từ trường hợp này, BS.CKI Trần Tiến Thành lưu ý người từng bị đột quỵ vẫn có nguy cơ tái phát, kể cả khi đã hồi phục tốt sau điều trị.

Đối với người đã được can thiệp và đặt stent mạch máu não, việc tái khám định kỳ giúp bác sĩ theo dõi tình trạng lưu thông của stent, đánh giá hệ thống mạch máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Người bệnh cũng cần tuân thủ thuốc theo chỉ định, không tự ý ngưng hoặc thay đổi thuốc. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như CT hoặc MRI mạch máu não để theo dõi.

“Người bệnh cần uống thuốc đúng liều, đúng giờ và tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ”, BS. Thành khuyến cáo.

2aoboqwuuewdyedsksgprwvitkhmriye3rby6dam.jpg
Hình ảnh mạch máu não của bệnh nhân sau can thiệp

Bên cạnh việc dùng thuốc, người có bệnh lý mạch máu cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì vận động phù hợp và kiểm soát các bệnh lý nền.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, với đột quỵ nhồi máu não do hẹp mạch máu lớn nội sọ, điều trị nội khoa tích cực vẫn là phương pháp chủ yếu. Can thiệp đặt stent chỉ được cân nhắc ở những trường hợp phù hợp, đặc biệt khi điều trị nội khoa không đạt hiệu quả. Sau khi đặt stent, người bệnh cần tuân thủ thuốc kháng kết tập tiểu cầu theo chỉ định, bỏ thuốc lá, kiểm soát bệnh nền và thay đổi lối sống để giảm thiểu nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, nói đớ, yếu hoặc liệt tay chân, đặc biệt ở một bên cơ thể, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.

Một số trường hợp có thể kèm theo chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ hoặc rối loạn ý thức. Người nhà không nên chờ các triệu chứng tự hết, tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn việc đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Anh Nhàn
#Đột quỵ #Tái thông mạch máu não #Stent mạch máu #Phình mạch não #Điều trị đột quỵ #Đột quỵ lại vì tự ý ngưng thuốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe