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Thái Nguyên cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

Thanh Hiếu

TPO - Từ ngày 20/9, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/12/2026.

Ngày 7/9, UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội Viettel để triển khai Dự án tu bổ, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo kế hoạch, dự án gồm 8 hạng mục cải tạo, tu bổ, tôn tạo. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung vào các hạng mục chính, như: Cải tạo hàng rào bao quanh khu vực; xây mới, mở rộng cổng; mở rộng khuôn viên vũ đài và sân lễ; xây mới kỳ đài và nhà bia; ốp đá toàn bộ phần mộ liệt sĩ...

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào ngày 20/9 và hoàn thành trước ngày 22/12/2026.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim dịp 27/7/2026.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, dự án tu bổ, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng đề nghị Tập đoàn Viettel khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, phương án thi công. Tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ thành lập tổ công tác, phối hợp với Tập đoàn Viettel trong suốt quá trình thực hiện dự án, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi làm việc.

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim hiện có hơn 800 phần mộ liệt sĩ. Đây là địa chỉ đỏ, biểu tượng của lòng tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cũng trong ngày 7/9, UBND xã Phú Bình (Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Cơ quan chức năng khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các ngôi mộ chưa xác định được thông tin tại xã Phú Bình.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Phú Bình hiện có 5 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 336 phần mộ. Trong đó, có 18 ngôi mộ chưa xác định được thông tin.

UBND xã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các ngôi mộ chưa xác định được thông tin.

Sau khi lấy mẫu, thông tin từng phần mộ và mẫu hài cốt sẽ được số hóa, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính trong thời gian tới.

Thanh Hiếu
#Nghĩa trang liệt sĩ #Dốc Lim #Thái Nguyên #Tri ân #Tu bổ #Liệt sĩ #Dự án

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